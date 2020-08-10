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У Білорусі почалися масові страйки через результати виборів

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
6,6 т.
Страйкарі в Білорусі озвучили свої вимоги

Страйкарі в Білорусі озвучили свої вимоги. Shutterstock

У Білорусі почалися масові страйки через результати президентських виборів, де переміг чинний президент Олександр Лукашенко.

Зокрема, страйк почали робітники Білоруського металургійного заводу, повідомляє Telegram-канал "TUT.BY новости".

"На БМЗ прямо зараз частково зупинилася робота. Працівники кажуть, що в кінці цеху СПЦ 2 зібралися десятки людей. До заводу під'їхали два автозаки і автобус з ОМОНом", – йдеться в повідомленні.

За словами робітників, керівництво БМЗ зібрало екстрену нараду. Страйкарі закликали співробітників інших підприємств до солідарності і підтримки.

Незалежні Telegram-канали також закликають всіх білоруських підприємців до безстрокового страйку з 11 серпня проти обрання Лукашенка.

"Мовчазна згода – це те, що дозволило протриматися йому при владі 26 років. З цим має бути покінчено. Ми більше не мовчимо і наша мова – страйк. Це головний страх режиму, ризик зупинки підприємств, величезні грошові втрати", – йдеться у зверненні.

Протестувальники вимагають нових, чесних виборів, звільнення всіх політв'язнів, відставки президента, уряду і розпуску національних зборів.

Страйк працівників БМЗ.

Страйк працівників БМЗ. Telegram NEXTA Live

Оголошення про страйк працівників БМЗ.

Оголошення про страйк працівників БМЗ. Telegram NEXTA Live

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

БілорусьПротести у БілорусіВыборы ПрезидентаОлександр Лукашенко
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