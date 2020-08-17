У Білорусі переполох через військову техніку на дорогах країни: стало відомо, куди вона їде

Громадяни Білорусі зняли безліч відеозаписів, на яких видно колони різної військової техніки, частина з них рухалася в бік столиці Мінська.

Як передає TUT.BY, бойові машини були помічені в районах Орші і Мар'їної Гірки, а також під Мінськом: район Привільного, траси М3 і М4, МКАД-2 у районі Заславля і навіть у районі Несвіжа. Деякі очевидці стверджують, що техніка – російська.

Водночас у Міністерстві оборони виданню розповіли, що техніка нібито їде на тактичні навчання, які повинні пройти з 17 по 20 серпня поблизу Островця, на полігонах "Гожський" і "Неман".

Журналісти відзначають, що ці навчання були заплановані ще задовго до президентських виборів і якщо зіставити опубліковані в мережі відео і місця, де помітили техніку, то "все сходиться".

Як писав OBOZREVATEL, у районі білоруського міста Орша була зафіксована потужна колона військової техніки, яка рухалася з боку російського кордону в напрямку Мінська.

На дорозі Санкт-Петербург – Псков також була помічена колона військової техніки, яка рухалася в бік Білорусі. Вона складалася з десятків вантажівок і військових машин без номерів. Однак у Західному військовому окрузі Міноборони РФ спростували, що мають до цього відношення.

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