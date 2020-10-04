У Білорусі ОМОН затримав 13-річну дівчинку. Відео

У білоруському Гродно під час протестів 4 жовтня силовики жорстко затримали 13-річну дівчинку – розпилили їй в обличчя перцевий газ, заламали руки і потягли землею.

Неповнолітню відвезли в районне управління внутрішніх справ, звідки її забрала мама. Правда, щодо підлітка вже розпочато адміністративний процес. Портал TUT.BY опублікував у Twitter відео затримання (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Імовірно, на це відео потрапив момент затримання 13-річної дівчинки в Гродно. Її ведуть під руки, люди довкола кричать: "Відпустіть дитину", – йдеться в підписі до ролика.

Зазначалося також, що неповнолітню затримали разом із батьком і розвезли в різні РУВС. Водночас дівчинку звідти забрала матір.

Зі свого боку начальник відділення інформації і громадських зв'язків УВС Гродненського облвиконкому Євген Дудко заявив, що затримання дитини пов'язано з поведінкою її батька. За словами силовика, той, нібито перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, "чинив непокору правоохоронцям, висловлювався нецензурними словами".

"У цей час було зроблено попередження, але чоловік продовжував вести себе неадекватно, нахабно. Поряд стояла ця дівчина. Коли щодо чоловіка почали застосовувати фізичну силу, вона стала обливати співробітника органів із пляшки з колою. Дівчину разом із батьком було затримано й доставлено в РУВС, викликано матів. Щодо батька дівчинки і її самої розпочато адміністративний процес", – цитує правоохоронця видання Onliner.

Нагадаємо, що 4 жовтня в декількох містах Білорусі пройшла недільна акція "Марш визволення політв'язнів". У Мінську на неї прийшли більше 100 тисяч осіб. У білоруських соцмережах підкреслюють, що сльозогінний газ цього дня силовики також застосовували проти учасників протесту у Вітебську.

Імовірно на це відео потрапив момент затримання 13-річної дівчинки в Гродно. Її ведуть під руки, люди навколо кричать "Відпустіть дитину". pic.twitter.com/T2DNBse157 - TUT.BY (@tutby) October 4, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі мешканка Гродно втратила дитину після того, як силовики затримали її біля будинку, відвезли в РУВД і там декілька разів ударили в живіт.