У Берліні загорівся торговельний центр: відео з місця НП

У четвер, 4 липня, у Берліні в окрузі Ліхтенберг загорівся торговельний центр Dong Xuan Center, в якому розташовані магазини з товарами із країн Азії.
Відео з місця події опублікували в соцмережах. Дим від пожежі видно за кілька кілометрів.
Також місцеві ЗМІ повідомляють, що вогонь виник на в'єтнамському ринку. Спершу з нез'ясованої причини загорівся розташований поруч контейнер, потім полум'я перекинулося на сам ТЦ.
Сигнал про надзвичайну подію надійшов на пульт пожежної служби о 12:09 (13:09 за Києвом). Зараз на місці працюють 60 пожежників.
Feuer im #DongXuanCenter in #Berlin #Lichtenberg pic.twitter.com/9GRmhht06o— Matt (@ Mattdogg6x) 4 липня 2019 р.
Riesige Rauchwolke über Berlin: Im Dong Xuan Center in Lichtenberg ist während der regulären Öffnungszeiten in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen . Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit 60 Kräften im Einsatz. Die Rauchwolke ist von vielen verschiedenen Stellen Berlins aus zu sehen . #Brand #DongXuanCenter #Lichtenberg #Berlin #Einkaufszentrum
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