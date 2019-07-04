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У Берліні загорівся торговельний центр: відео з місця НП

1.6тЧитати матеріал російською

У четвер, 4 липня, у Берліні в окрузі Ліхтенберг загорівся торговельний центр Dong Xuan Center, в якому розташовані магазини з товарами із країн Азії.

Відео з місця події опублікували в соцмережах. Дим від пожежі видно за кілька кілометрів.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що вогонь виник на в'єтнамському ринку. Спершу з нез'ясованої причини загорівся розташований поруч контейнер, потім полум'я перекинулося на сам ТЦ.

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Сигнал про надзвичайну подію надійшов на пульт пожежної служби о 12:09 (13:09 за Києвом). Зараз на місці працюють 60 пожежників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 червня у Німеччині два винищувачі ВПС ФРН Eurofighter зіткнулися один з одним.

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Місце
НімеччинаБерлін
Тег
пожежа
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