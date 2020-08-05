У Бейруті з-під завалів витягнули живу людину: з'явилися кадри порятунку

У Бейруті рятувальники знайшли під завалами живу людину.

Добровольці, які беруть участь у пошуках людей під завалами будівель у Бейруті, зруйнованих потужним вибухом у порту, знайшли й винесли на поверхню живу людину.

Кадри порятунку опублікувала в Twitter журналістка арабського телеканалу Al-Aan Jenan Moussa. На них видно, як на носилках волонтери виносять чоловіка.

У цей час інші люди, які стали свідками події, вітають рятувальників схвальними вигуками та оплесками.

З огляду на кадри відео, чоловік, найімовірніше, отримав травми ноги, але був при тямі.

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