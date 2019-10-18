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18 жовтня • оновлено в 19:38
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Вийшли сотні тисяч: у Барселоні з новою силою розгорілися протести. Фото і відео

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У п'ятницю, 18 жовтня, в Барселоні (Каталонія, Іспанія) розгорілися нові протести проти тюремного ув'язнення лідерів сепаратистів, які провели в 2017 році референдум про незалежність.

Про це повідомляє місцеве видання El Pais (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що на вулиці столиці Каталонії на загальний страйк під назвою "Марш свободи" вийшли сотні тисяч людей, які сформували п'ять колон із п'яти міст – Жирони, Віка, Берги, Тарреги, Таррагони. На околиці Барселони активісти перекрили доступ до основних доріг.

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У Барселоні з новою силою розгорілися протести

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

El Pais

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

El Pais

Крім того, місцевий аеропорт скасував 57 рейсів із тисячі запланованих, а в місті закрився туристичний ринок Бокерія і кілька магазинів. Стало відомо, що поліція вже провела перші арешти.

На протест вийшли також жителі другого за величиною міста Каталонії – Жирона. Там нарахували близько 60 тисяч демонстрантів.

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

El Pais

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

El Pais

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

El Pais

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

El Pais

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

El Pais

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

El Pais

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

El Pais

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

У Барселоні з новою силою розгорілися протести

El Pais

Одна з колон протестувальників

Одна з колон протестувальників

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховний суд Іспанії 14 жовтня виписав новий міжнародний ордер на арешт колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.

131 особа постраждала у результаті заворушень, що охопили Барселону 14 жовтня. Троє були затримані.

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Місце
Іспанія
Тег
протест
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