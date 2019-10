Вийшли сотні тисяч: у Барселоні з новою силою розгорілися протести. Фото і відео

У п'ятницю, 18 жовтня, в Барселоні (Каталонія, Іспанія) розгорілися нові протести проти тюремного ув'язнення лідерів сепаратистів, які провели в 2017 році референдум про незалежність.

Про це повідомляє місцеве видання El Pais (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що на вулиці столиці Каталонії на загальний страйк під назвою "Марш свободи" вийшли сотні тисяч людей, які сформували п'ять колон із п'яти міст – Жирони, Віка, Берги, Тарреги, Таррагони. На околиці Барселони активісти перекрили доступ до основних доріг.

Крім того, місцевий аеропорт скасував 57 рейсів із тисячі запланованих, а в місті закрився туристичний ринок Бокерія і кілька магазинів. Стало відомо, що поліція вже провела перші арешти.

На протест вийшли також жителі другого за величиною міста Каталонії – Жирона. Там нарахували близько 60 тисяч демонстрантів.

Hundreds of thousands of protesters are marching from five different Catalan cities to join the protest in Barcelona against the sentences of separatist leaders.



More on this story here: https://t.co/W7MJbEMSvS pic.twitter.com/MpRIX6eR0R