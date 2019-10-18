Вийшли сотні тисяч: у Барселоні з новою силою розгорілися протести. Фото і відео

У п'ятницю, 18 жовтня, в Барселоні (Каталонія, Іспанія) розгорілися нові протести проти тюремного ув'язнення лідерів сепаратистів, які провели в 2017 році референдум про незалежність.

Про це повідомляє місцеве видання El Pais (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що на вулиці столиці Каталонії на загальний страйк під назвою "Марш свободи" вийшли сотні тисяч людей, які сформували п'ять колон із п'яти міст – Жирони, Віка, Берги, Тарреги, Таррагони. На околиці Барселони активісти перекрили доступ до основних доріг.

У Барселоні з новою силою розгорілися протести El Pais

У Барселоні з новою силою розгорілися протести El Pais

Крім того, місцевий аеропорт скасував 57 рейсів із тисячі запланованих, а в місті закрився туристичний ринок Бокерія і кілька магазинів. Стало відомо, що поліція вже провела перші арешти.

На протест вийшли також жителі другого за величиною міста Каталонії – Жирона. Там нарахували близько 60 тисяч демонстрантів.

У Барселоні з новою силою розгорілися протести El Pais

У Барселоні з новою силою розгорілися протести El Pais

У Барселоні з новою силою розгорілися протести El Pais

У Барселоні з новою силою розгорілися протести El Pais

У Барселоні з новою силою розгорілися протести El Pais

У Барселоні з новою силою розгорілися протести El Pais

У Барселоні з новою силою розгорілися протести El Pais

У Барселоні з новою силою розгорілися протести El Pais

Одна з колон протестувальників Скріншот з відео

"Марш свободи". Тисячі каталонців колонами йдут на Барселону pic.twitter.com/0ebJZHCZSj - Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 18, 2019

Las #columnas de manifestantes que han caminado desde Tárrega, Girona, Berga ... hasta #Barcelona llegan al centro de la ciudad exigiendo la libertad de los líderes independentistas condenados #SentenciaProces pic.twitter.com/jDRVhBBDUE - Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) October 18, 2019

Decenas de tractores están aparcados a lo largo de Gran Vía de Barcelona. Miles personas protestan en el Passeig de Gràcia contra la #SentenciaProces. Como ya hicieron los taxistas en enero de 2019 durante una semana, los CDR han anunciado una acampada indefinida. @elpais_gente pic.twitter.com/n3BZi7Ubzh - Ana Pantaleoni (@anapanta) October 18, 2019

Колони маршу прихильників незалежності Каталонії, що вийшли в середу з п'яти міст, дійшли до Барселони. #Catalunya #Barcelona pic.twitter.com/3P8FN6VOIU - Світові РИА Новости (@RIA_Worldnews) October 18, 2019

Hundreds of thousands of protesters are marching from five different Catalan cities to join the protest in Barcelona against the sentences of separatist leaders.



More on this story here: https://t.co/W7MJbEMSvS pic.twitter.com/MpRIX6eR0R - Sky News (@SkyNews) October 18, 2019

Oh my God.



Right now in Barcelona.



A protest against the jailing of Catalan independence activists



pic.twitter.com/qv7TpEt25m - Joshua Potash 🆘 (@JoshuaPotash) October 18, 2019

Unreal.



Barcelona has been brought to a standstill by the protests against the jailing of independence leaders.



pic.twitter.com/FyyONt0qmC - Joshua Potash 🆘 (@JoshuaPotash) October 18, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховний суд Іспанії 14 жовтня виписав новий міжнародний ордер на арешт колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.

131 особа постраждала у результаті заворушень, що охопили Барселону 14 жовтня. Троє були затримані.

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