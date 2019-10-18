Вийшли сотні тисяч: у Барселоні з новою силою розгорілися протести. Фото і відео

У п'ятницю, 18 жовтня, в Барселоні (Каталонія, Іспанія) розгорілися нові протести проти тюремного ув'язнення лідерів сепаратистів, які провели в 2017 році референдум про незалежність.
Про це повідомляє місцеве видання El Pais (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що на вулиці столиці Каталонії на загальний страйк під назвою "Марш свободи" вийшли сотні тисяч людей, які сформували п'ять колон із п'яти міст – Жирони, Віка, Берги, Тарреги, Таррагони. На околиці Барселони активісти перекрили доступ до основних доріг.
У Барселоні з новою силою розгорілися протести
El Pais
У Барселоні з новою силою розгорілися протести
El Pais
Крім того, місцевий аеропорт скасував 57 рейсів із тисячі запланованих, а в місті закрився туристичний ринок Бокерія і кілька магазинів. Стало відомо, що поліція вже провела перші арешти.
На протест вийшли також жителі другого за величиною міста Каталонії – Жирона. Там нарахували близько 60 тисяч демонстрантів.
У Барселоні з новою силою розгорілися протести
El Pais
У Барселоні з новою силою розгорілися протести
El Pais
У Барселоні з новою силою розгорілися протести
El Pais
У Барселоні з новою силою розгорілися протести
El Pais
У Барселоні з новою силою розгорілися протести
El Pais
У Барселоні з новою силою розгорілися протести
El Pais
У Барселоні з новою силою розгорілися протести
El Pais
У Барселоні з новою силою розгорілися протести
El Pais
Одна з колон протестувальників
Скріншот з відео
"Марш свободи". Тисячі каталонців колонами йдут на Барселону pic.twitter.com/0ebJZHCZSj- Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 18, 2019
Las #columnas de manifestantes que han caminado desde Tárrega, Girona, Berga ... hasta #Barcelona llegan al centro de la ciudad exigiendo la libertad de los líderes independentistas condenados #SentenciaProces pic.twitter.com/jDRVhBBDUE- Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) October 18, 2019
Decenas de tractores están aparcados a lo largo de Gran Vía de Barcelona. Miles personas protestan en el Passeig de Gràcia contra la #SentenciaProces. Como ya hicieron los taxistas en enero de 2019 durante una semana, los CDR han anunciado una acampada indefinida. @elpais_gente pic.twitter.com/n3BZi7Ubzh- Ana Pantaleoni (@anapanta) October 18, 2019
Колони маршу прихильників незалежності Каталонії, що вийшли в середу з п'яти міст, дійшли до Барселони. #Catalunya #Barcelona pic.twitter.com/3P8FN6VOIU- Світові РИА Новости (@RIA_Worldnews) October 18, 2019
Hundreds of thousands of protesters are marching from five different Catalan cities to join the protest in Barcelona against the sentences of separatist leaders.- Sky News (@SkyNews) October 18, 2019
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Oh my God.- Joshua Potash 🆘 (@JoshuaPotash) October 18, 2019
Right now in Barcelona.
A protest against the jailing of Catalan independence activists
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Unreal.- Joshua Potash 🆘 (@JoshuaPotash) October 18, 2019
Barcelona has been brought to a standstill by the protests against the jailing of independence leaders.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховний суд Іспанії 14 жовтня виписав новий міжнародний ордер на арешт колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.
131 особа постраждала у результаті заворушень, що охопили Барселону 14 жовтня. Троє були затримані.
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