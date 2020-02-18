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18 лютого • оновлено в 12:14
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У Бангкоку влаштували стрілянину в ТЦ: є жертва

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В одному з торгових центрів Бангкока (Таїланд) вдень 18 лютого невідомий влаштував криваву стрілянину, в результаті якої загинула одна людина й ще одна постраждала.

Інцидент трапився перед клінікою краси всередині ТЦ Century Movies Plaza. Про це повідомляє Khaosodenglish, посилаючись на заяву співробітників правоохоронних органів.

За їхніми словами, злочинець вистрілив щонайменше сім патронів. Однак інформації про його особу, а також затримання поки немає.

У Бангкоку невідомий влаштували стрілянину в ТЦ

У Бангкоку невідомий влаштували стрілянину в ТЦ

За попередніми даними, померлим виявився працівник клініки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого в місті Накхонратчасіма на північному сході Таїланду військовослужбовець відкрив стрілянину по людях біля торгового центру Terminal 21.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Таїланд Бангкок
Тег
стрілянина
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