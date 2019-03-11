У Баку через бомбу екстрено приземлився російський літак: перші деталі

У Баку (Азербайджан) 11 березня екстрено приземлився рейс "Уральських авіаліній" з Бахрейна до Москви. Причиною вимушеної посадки стала знайдена записка про бомбу на борту.

Йдеться про рейс U61116, пише Ura.ru з посиланням на власні джерела. Літак вилетів із Бахрейну за розкладом, але почав знижувати висоту над Каспійським морем, зробив кілька невеликих кіл і приземлився в Баку.

Відомо також, що після прильоту всіх пасажирів евакуювали, а спецслужби почали перевірку борту. За попередніми даними, записка була знайдена в туалеті і передана пілотові.

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У московському аеропорту Домодєдово прибуття літака очікують о 16:23 замість 16:00. Telegram-канал Hue також передає, що на борту літака, включно з членами в екіпажу, перебували 225 осіб.

"Аеробус 321, що летів з Бахрейну в Москву, о 14:56 за бакинським часом здійснив благополучну посадку в аеропорту Гейдара Алієв. Причина – підозра командира повітряного судна щодо наявності бомби на борту літака", – пояснив прес-секретар аеропорту ім. Гейдара Алієва в Баку Паша Касеманскі.

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Як писав OBOZREVATEL, 10 березня в Африці розбився літак авіакомпанії Ethiopian Airlines з 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту. Вижити в трагедії не вдалося нікому.

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