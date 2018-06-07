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У Багдаді вибухнули склади боєприпасів: загинули 18 людей, близько сотні поранено

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У столиці Іраку Багдаді стався вибух в районі Садр-сіті на складі з боєприпасами.

Щонайменше 18 осіб загинуло, понад 90 - поранені, повідомляє CGTN. В той же час Foxnews повідомляє про 16 вбитих і 35 поранених.

За даними Rueters, склад боєприпасів був розташований у мечеті і вибух стався під час перевантаження зброї в припарковану поруч машину.

Вибух у Багдаді

news.cgtn.com

Серед загиблих є жінки і діти. За словами свідків, в результаті вибуху було зруйновано кілька будинків.

Представник уряду на державному телебаченні назвав інцидент "терористичною агресією проти цивільних", а представник міністерства внутрішніх справ заявив, що вибух прогримів у результаті детонації на складі боєприпасів.

За словами джерел інформагентства AFP, склад належав збройному угрупованню.

Вибух у Багдаді

foxnews.com

Вибух у Багдаді

foxnews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня у Страсбурзі прогримів вибух.

Місце
ІракБагдад
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