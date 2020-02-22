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23 лютого • оновлено в 00:24
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У Багдаді прогриміла серія вибухів: багато постраждалих

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У суботу, 22 лютого, в столиці Іраку Багдаді прогриміла серія вибухів. У результаті постраждали не менше 17 осіб.

Як повідомляє Sky News Arabia, вибухові пристрої спрацювали з невеликою різницею в часі в районах Ель-Мааліф, Шааб, Ель-Хабібія, Еш-Шуал, Абу-Дашір, Ель-Машталь і Ез-Заафаранія.

Наразі відповідальність за теракти ніхто на себе не взяв.

Теракти в Багдаді

Теракти в Багдаді

Архівне фото

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сирії, в західному Алеппо, розгромили штаб російських найманців. На його території підірвали бойову машину піхоти.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Ірак Багдад
Тег
теракт
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