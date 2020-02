Турецький літак екстренно сів через коронавірус

Літак авіакомпанії Turkish Airlines здійснив екстрену посадку в Анкарі у зв'язку з підозрою на коронавірус COVID-2019 у пасажира.

Про це повідомляє РИА Новости. Літак прямував із Тегерана в Стамбул. На борту перебувають 132 людини, лікарі вимірюють температуру пасажирів та інші показники стану їхнього здоров'я.

Зазначимо, що в Ірані кількість тих, що заразилися коронавірусом, досягла 43 осіб, а летальних випадків налічується уже вісім. МОЗ зафіксував 15 нових епізодів зараження за минулу добу (24 лютого), троє хворих померли.

Turkish Airlines @TK_TR plane flying from Tehran to Istanbul was diverted to Ankara at Turkish health ministry 's request over suspicion that passenger has #CoronaVirus pic.twitter.com/SsuZsTBfRM