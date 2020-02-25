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25 лютого • оновлено в 13:22
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Турецький літак екстрено сів через підозру на коронавірус у пасажира

3.5т
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Літак авіакомпанії Turkish Airlines здійснив екстрену посадку в Анкарі у зв'язку з підозрою на коронавірус COVID-2019 у пасажира.

Про це повідомляє РИА Новости. Літак прямував із Тегерана в Стамбул. На борту перебувають 132 людини, лікарі вимірюють температуру пасажирів та інші показники стану їхнього здоров'я.

Зазначимо, що в Ірані кількість тих, що заразилися коронавірусом, досягла 43 осіб, а летальних випадків налічується уже вісім. МОЗ зафіксував 15 нових епізодів зараження за минулу добу (24 лютого), троє хворих померли.

Турецький літак екстренно сів через коронавірус

Twitter / ecetoksabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Південній Кореї, де напередодні через коронавірус COVID-19 оголосили найвищий рівень небезпеки, хвороба вбила сьому людину, ще 161 заразилася.

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Автор
Гліб Іванов
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