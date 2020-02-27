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27 лютого • оновлено в 15:44
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Туреччина заявила про готовність до військової спецоперації в Ідлібі

3.2т
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Туреччина завершила свою підготовку до військової операції в зоні деескалації в Ідлібі та заявила про готовність до виконання своєї місії.

З відповідною заявою виступив прессекретар керівної Партії справедливості й розвитку Омер Челік. Про це повідомляє агентство "Анадолу".

"Командування турецької армії завершило підготовку до операції в Ідлібскій зоні деескалації. Після закінчення терміну, відведеного режиму Башара Асада для відведення військ за межі зони, обмеженої сочинськими домовленостями, збройні сили Туреччини виконають покладену на них місію", – сказав Челік.

Туреччина завершила підготовку до операції в Ідлібі

Туреччина завершила підготовку до операції в Ідлібі

Челік підкреслив, що рішучість Анкари щодо ситуації в Ідлібі абсолютна, непохитна і безкомпромісна. Він також різко висловився на адресу Російської Федерації.

"Твердження про необхідність дислокації військ у зоні деескалації з метою забезпечення безпеки позбавлені будь-якого сенсу. З точки зору Туреччини, зміна статусу-кво на північному заході Сирії неприпустима, і цей факт має прийняти Росія", – зазначив він.

Омер Челік

Омер Челік

aa.com.tr

За його словами, дії Асада порушують сочинські угоди. А крапку в цьому питанні, без сумнівів, поставить зустріч президентів Туреччини й Росії.

"Анкара заявила про готовність провести зустріч якнайшвидше. За підсумками переговорів будуть конкретизовані кроки щодо Сирії", – підсумував Челік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна незадоволена переговорами з Росією щодо ситуації в Ідлібі, які тривали протягом двох днів. Він підкреслив, що Туреччина готова почати військову операцію в регіоні.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Туреччина
Тег
конфлікт
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Хана кацaпид@рам! (с)
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Питон Каа
Питон Каа
Готовы, так начинайте, в Европе заждались новых мигрантов.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Питон Каа, глист из жЁппы - ты себя очень уютно чувствуешь за клавиатурой? Так это скоро изменится! Фюрер всея паРРаши тебя пошлет в окопы! А кого еще, как не верных путенцев? Вонючую гэбню, коей ты и являешься! Мотай портянки поверх лаптей, свинорус! Скоро пойдешь на мясо, свинина!
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