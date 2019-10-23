Туреччина завершила військову операцію в Сирії: що далі

Туреччина завершила проведення військової операції на території Сирії.

У турецькому Міноборони зазначили, що бойові дії припинені в зв'язку з завершенням виведення курдських бойовиків з "безпечної зони", передає Reuters.

"На цьому етапі немає необхідності починати ще одну операцію за межами нинішнього району операції", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що військовий наступ Туреччини в Сирії, що почався 9 жовтня, фактично припинено.

Надалі сирійські та російські сили будуть розгорнуті на північному сході Сирії, щоб вивести курдських бойовиків і їх зброю з кордону з Туреччиною відповідно до угоди, досягнутої між президентами РФ Володимиром Путіним і головою Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Війна в Сирії

Нагадаємо, що Ердоган і Путін провели зустріч, за результатами якої заявили про прийняття знакових рішень щодо конфлікту в Сирії. За підсумком було вирішено:

Турецька військова операція в Сирії "Джерело миру" припиняється.

Росія і Туреччина мають намір діяти разом.

Інтереси Сирії як суверенної держави будуть дотримані.

З 23 жовтня російські та сирійські патруля почнуть виводити підрозділи курдів з десятикілометровій зони вздовж кордону.

Обидві сторони підтримають діяльність Конституційного комітету.

Відзначимо, що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков звинуватив США, що вони кинули курдів, змусивши їх воювати з турками. Так він прокоментував заяву спеціального представника США по Сирії Джеймса Джеффрі, який висловив сумнів у тому, що курди покинуть позначені в домовленостях території.

"США були в останні кілька років найближчими союзниками курдів. У підсумку Штати кинули курдів і, по суті, зрадили їх. Тепер же вони вважають за краще залишити курдів на кордоні і мало не змусити їх воювати з турками", - повідомив Пєсков, передає РІА "Новини".

За його словами, якщо курдські формування з озброєннями не покинуть територію, то сирійські прикордонники і російська поліція будуть змушені відійти.

"І фактично залишилися курдські формування потраплять під каток турецької армії", - пояснив Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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