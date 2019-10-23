Туреччина завершила військову операцію в Сирії: що далі

Туреччина завершила проведення військової операції на території Сирії.
У турецькому Міноборони зазначили, що бойові дії припинені в зв'язку з завершенням виведення курдських бойовиків з "безпечної зони", передає Reuters.
"На цьому етапі немає необхідності починати ще одну операцію за межами нинішнього району операції", – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що військовий наступ Туреччини в Сирії, що почався 9 жовтня, фактично припинено.
Надалі сирійські та російські сили будуть розгорнуті на північному сході Сирії, щоб вивести курдських бойовиків і їх зброю з кордону з Туреччиною відповідно до угоди, досягнутої між президентами РФ Володимиром Путіним і головою Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.
Війна в Сирії
Нагадаємо, що Ердоган і Путін провели зустріч, за результатами якої заявили про прийняття знакових рішень щодо конфлікту в Сирії. За підсумком було вирішено:
Турецька військова операція в Сирії "Джерело миру" припиняється.
Росія і Туреччина мають намір діяти разом.
Інтереси Сирії як суверенної держави будуть дотримані.
З 23 жовтня російські та сирійські патруля почнуть виводити підрозділи курдів з десятикілометровій зони вздовж кордону.
Обидві сторони підтримають діяльність Конституційного комітету.
Відзначимо, що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков звинуватив США, що вони кинули курдів, змусивши їх воювати з турками. Так він прокоментував заяву спеціального представника США по Сирії Джеймса Джеффрі, який висловив сумнів у тому, що курди покинуть позначені в домовленостях території.
"США були в останні кілька років найближчими союзниками курдів. У підсумку Штати кинули курдів і, по суті, зрадили їх. Тепер же вони вважають за краще залишити курдів на кордоні і мало не змусити їх воювати з турками", - повідомив Пєсков, передає РІА "Новини".
За його словами, якщо курдські формування з озброєннями не покинуть територію, то сирійські прикордонники і російська поліція будуть змушені відійти.
"І фактично залишилися курдські формування потраплять під каток турецької армії", - пояснив Пєсков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 жовтня стало відомо, що Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку, після того як президент оголосив про початок нової військової операції.
Президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та зробить будь-які "внерамочние" дії.
Турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган у відповідь підкреслив, що він "ніколи не оголосить про припинення вогню" в північно-східній Сирії.
Про припинення військової операції Туреччини на північному сході Сирії Ердоган і віце-президент США Майкл Пенс домовилися в четвер, 17 жовтня. Передбачається, що після відходу курдів від сирійсько-турецького кордону на 30 км Анкара без бою увійде на територію і встановить зону безпеки.
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