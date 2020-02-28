Туреччина завдала величезних втрат військам Сирії і російським найманцям. Фото і відео

Міністерство оборони Туреччини заявило в п'ятницю, 28 лютого, що сирійські війська Башара Асада і російські найманці знову пішли на провокацію, убивши одного їх військового і ще двох поранивши, однак отримали гідну відповідь.

Про це пише Reuters. Відзначається, що сирійські урядові сили були атаковані в регіоні, куди Туреччина направила тисячі військовослужбовців і військової техніки для підтримки опозиційних військ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами турецького журналіста Саміра Бабаоглу, ЗС Туреччини ліквідували понад 50 солдатів армії Асада, знищено 8 танків, 4 БТР, 5 гаубиць і 2 ракетні установки противника. Офіційного підтвердження поки не надходило.

У Сирії з новою силою розгорілися бої з турками Twitter Josh Rogin

Крім того, в мережі з'явилися нові відео та фото боїв. На кадрах видно, як турецькі військові розгромили ЗРПК Панцир-С1. У Росії про втрати традиційно мовчать.

Vurulan fabrika bu olabilir. Güney Halep.

(Al Safira - Military Base & Defence Factories) https://t.co/5lbqB9xRgZ pic.twitter.com/Fh1yYIZ5m1 - Batur Han (@ Mutabakat1923) February 28, 2020

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