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29 лютого • оновлено в 01:11
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Туреччина завдала величезних втрат військам Сирії і російським найманцям. Фото і відео

3.3т
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Міністерство оборони Туреччини заявило в п'ятницю, 28 лютого, що сирійські війська Башара Асада і російські найманці знову пішли на провокацію, убивши одного їх військового і ще двох поранивши, однак отримали гідну відповідь.

Про це пише Reuters. Відзначається, що сирійські урядові сили були атаковані в регіоні, куди Туреччина направила тисячі військовослужбовців і військової техніки для підтримки опозиційних військ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами турецького журналіста Саміра Бабаоглу, ЗС Туреччини ліквідували понад 50 солдатів армії Асада, знищено 8 танків, 4 БТР, 5 гаубиць і 2 ракетні установки противника. Офіційного підтвердження поки не надходило.

У Сирії з новою силою розгорілися бої з турками

У Сирії з новою силою розгорілися бої з турками

Twitter Josh Rogin

Крім того, в мережі з'явилися нові відео та фото боїв. На кадрах видно, як турецькі військові розгромили ЗРПК Панцир-С1. У Росії про втрати традиційно мовчать.

У Сирії з новою силою розгорілися бої з турками: озвучені втрати

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Leonov Valeo
Leonov Valeo
Судя по выражениям лиц сливных бачков Скабеевой и её муженька(морды кислые) у руцьких зашквар конкретный начался.
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
О новая говорящая каска!
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