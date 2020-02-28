Туреччина завдала величезних втрат військам Сирії і російським найманцям. Фото і відео

Міністерство оборони Туреччини заявило в п'ятницю, 28 лютого, що сирійські війська Башара Асада і російські найманці знову пішли на провокацію, убивши одного їх військового і ще двох поранивши, однак отримали гідну відповідь.
Про це пише Reuters. Відзначається, що сирійські урядові сили були атаковані в регіоні, куди Туреччина направила тисячі військовослужбовців і військової техніки для підтримки опозиційних військ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За словами турецького журналіста Саміра Бабаоглу, ЗС Туреччини ліквідували понад 50 солдатів армії Асада, знищено 8 танків, 4 БТР, 5 гаубиць і 2 ракетні установки противника. Офіційного підтвердження поки не надходило.
У Сирії з новою силою розгорілися бої з турками
Twitter Josh Rogin
Крім того, в мережі з'явилися нові відео та фото боїв. На кадрах видно, як турецькі військові розгромили ЗРПК Панцир-С1. У Росії про втрати традиційно мовчать.
! # ШАМ. Повідомляють, що за останні 24 години в результаті атак ударних турецьких дронів було ліквідовано 17 голів # російської солдатни, дітовбивців і садистів- Kavkaz Center (@ newkc14) February 28, 2020
17 трупів вантажем "200" відправляються в # Росію. Їх там закопають як собак, тому що іхтамнет в # Сирії pic.twitter.com/5JJbCZ8usA
O anlar. pic.twitter.com/KKy5Hmj5Bn- Turkish Market (@kamerknc) February 28, 2020
Halep'te vurulan Rejim'e ait kimyasal harp tesisinin konumu https://t.co/ByzQZ9lCKE- Turkish Market (@kamerknc) February 28, 2020
via:. @obretix pic.twitter.com/ShQ3U4xJjs
Vurulan fabrika bu olabilir. Güney Halep.- Batur Han (@ Mutabakat1923) February 28, 2020
(Al Safira - Military Base & Defence Factories) https://t.co/5lbqB9xRgZ pic.twitter.com/Fh1yYIZ5m1
# ШАМ. У ці хвилини турецькі РЗСО і важка артилерія б'ють по позиціях російсько-шиїтів формувань в # Ідліб і на заході # Алеппо.- Kavkaz Center (@ newkc14) February 28, 2020
Інтенсивність ударів не знижується, а навпаки нарощується. Одночасно "працюють" ударні дрони # сирія # туреччина # асад # російські # шиїти # иран pic.twitter.com/oY77ssia0s
# ШАМ. Свіжий сюжет. Знятий сьогодні вночі: # Турецький ударний дрон знищує машини з боєприпасами # сирія # туреччина # Ідліб # асад # путин # иран pic.twitter.com/pOrlrZ1eUJ- Kavkaz Center (@ newkc14) February 28, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через загибель своїх солдатів.
Опубліковано жорстке відео потужних ударів по армії Путіна й Асада в Сирії.
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