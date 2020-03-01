Турецька армія всього за добу витіснила війська сирійського диктатора Башара Асада, підтримувані Росією, з дев'яти селищ Сирії.

Про це в неділю, 1 березня, повідомило агентство Anadolu. Під контроль опонентів Асада і Путіна повернулися Анкаві, Кахира, Манара і Таль Зеджрен в провінції Хама, а також населені пункти Халлубе, Кукфін, Кафр Авід, Сфухен і Фаттуре в провінції Ідліб.

За останні години Туреччина ліквідувала 46 бойовиків, підбила шість танків, знищила два броньовики, три артилерійські знаряддя і 12 пікапів.

Війна в Сирії

Військові Ердогана також розгромили безпілотниками військовий аеродром Асада в районі Нейраб провінції Алеппо. Цей об'єкт активно використовувався при нанесенні ударів по селищах в зоні деескалації.

У Туреччині стверджують, що втрата аеродромів на північному заході Сирії серйозно обмежить можливості для маневрування сил Асада.

Ердоган і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пізніше Ердоган закликав Путіна не втручатися у військовий конфлікт в Сирії.

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