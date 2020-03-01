Турецька армія всього за добу витіснила війська сирійського диктатора Башара Асада, підтримувані Росією, з дев'яти селищ Сирії.
Про це в неділю, 1 березня, повідомило агентство Anadolu. Під контроль опонентів Асада і Путіна повернулися Анкаві, Кахира, Манара і Таль Зеджрен в провінції Хама, а також населені пункти Халлубе, Кукфін, Кафр Авід, Сфухен і Фаттуре в провінції Ідліб.
За останні години Туреччина ліквідувала 46 бойовиків, підбила шість танків, знищила два броньовики, три артилерійські знаряддя і 12 пікапів.
Війна в Сирії
Військові Ердогана також розгромили безпілотниками військовий аеродром Асада в районі Нейраб провінції Алеппо. Цей об'єкт активно використовувався при нанесенні ударів по селищах в зоні деескалації.
У Туреччині стверджують, що втрата аеродромів на північному заході Сирії серйозно обмежить можливості для маневрування сил Асада.
Ердоган і Путін
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 лютого в сирійській провінції Ідліб від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі. Анкара завдала ударів у відповідь.
Пізніше Туреччина показала відео потужних ударів по військах сирійського диктатора Башара Асада.
Росія направила до берегів Сирії два фрегати Чорноморського флоту – "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" – із крилатими ракетами "Калібр-НК" на борту.
Також стало відомо, що НАТО може втрутитися в конфлікт між Туреччиною і Сирії в Ідлібі і закликає Росію не вводити війська.
Постійний представник США при ООН Келлі Крафт зажадала від Росії "негайно посадити" військові літаки в Сирії.
Пізніше Ердоган закликав Путіна не втручатися у військовий конфлікт в Сирії.
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