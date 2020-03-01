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1 березня • оновлено в 21:22
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Туреччина за добу звільнила 9 селищ Сирії, у Асада великі втрати

8.2т
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Турецька армія всього за добу витіснила війська сирійського диктатора Башара Асада, підтримувані Росією, з дев'яти селищ Сирії.

Про це в неділю, 1 березня, повідомило агентство Anadolu. Під контроль опонентів Асада і Путіна повернулися Анкаві, Кахира, Манара і Таль Зеджрен в провінції Хама, а також населені пункти Халлубе, Кукфін, Кафр Авід, Сфухен і Фаттуре в провінції Ідліб.

За останні години Туреччина ліквідувала 46 бойовиків, підбила шість танків, знищила два броньовики, три артилерійські знаряддя і 12 пікапів.

Війна в Сирії

Війна в Сирії

Військові Ердогана також розгромили безпілотниками військовий аеродром Асада в районі Нейраб провінції Алеппо. Цей об'єкт активно використовувався при нанесенні ударів по селищах в зоні деескалації.

У Туреччині стверджують, що втрата аеродромів на північному заході Сирії серйозно обмежить можливості для маневрування сил Асада.

Ердоган і Путін

Ердоган і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Башар Асад Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Сирія
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Иванов Иван
Иванов Иван
Ох, бомбит у к.ацапских троллей.))) Бомбит даже больше, чем турки ихтамнетов и асадитов.)))
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Если новость на обозе , значит фейк , проверенно )
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К. Алла
К. Алла
Нужно создать полицию тyпости, чтобы она штрафовала обозоподобных. От кого Турция может освободить, это ее что ли земли? И боевиками сирийскую армию НИКТО не называет. Не только ни в одной западной газете такого не найдете, но и даже в турецкой.
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