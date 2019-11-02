Туреччина пригрозила наповнити Європу терористами

Туреччина пообіцяла повернути захоплених на півночі Сирії бойовиків "ІГІЛ" в Європу.

З такою заявою виступив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, передає Reuters.

Так міністр звинуватив європейські країни в бездіяльності у вирішенні питання з терористами. За його словами, якщо в найближчому майбутньому ставлення окремих країн і Брюсселя до проблеми не поміняється, Анкара може почати відправляти полонених терористів до Європи.

Йдеться про учасників і прихильників "Ісламської держави", що містяться в таборах на півночі Сирії. До недавнього часу їх контролювали і охороняли сирійські курди. Однак після початку операції турецької армії "Джерело миру" контроль перейшов до військових цієї країни.

Бойовики ІГІЛ 112.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Пентагоні (США) заявили, що результати ДНК-аналізу з абсолютною точністю підтвердили особу ліквідованого ватажка ІГІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.

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