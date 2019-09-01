"Цього не можна забути!" Президент Німеччини попросив вибачення у Польщі за Другу світову

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Німеччина не забуде своєї відповідальності за злочини під час Другої світової війни.

З відповідними словами він виступив у польському місті Велюнь у ході пам'ятних заходів, приурочених до 80-ї річниці нападу на республіку, передає TVP info.

"Я схиляюся перед жертвами нападу на Велюнь. Я схиляюся перед польськими жертвами німецької тиранії. І я прошу вибачення. Тут почалася німецька ненависть, яка пройшла через всю Польщу та Європу. Ми називаємо це війною, тому що не знаємо, як ще назвати ті злочини. Це була величезна хвиля руйнувань", – заявив Штайнмайер.

Штайнмаєр вибачився за геноцид

За його словами, німці завжди пам'ятатимуть про свою відповідальність за геноцид у Польщі, який забрав життя величезної кількості людей. Він також додав, що цинізм німецького агресора безмежний, дії – нелюдські, а їх наслідки – драматичні для жителів.

"Помиляються ті, хто вважає, що ця частина історії була маргінальною. Цього забути не можна. Ми приймаємо ту відповідальність, яку дає наша історія", – підкреслив він.

Франк-Вальтер Штайнмаєр Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Польща зажадала від Німеччини як мінімум $900 млрд заборгованості по виплаті репарацій за винищення поляків і знищення економіки під час Другої світової.

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