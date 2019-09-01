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"Цього не можна забути!" Президент Німеччини попросив вибачення у Польщі за Другу світову

1.4т Читати матеріал російською

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Німеччина не забуде своєї відповідальності за злочини під час Другої світової війни.

З відповідними словами він виступив у польському місті Велюнь у ході пам'ятних заходів, приурочених до 80-ї річниці нападу на республіку, передає TVP info.

"Я схиляюся перед жертвами нападу на Велюнь. Я схиляюся перед польськими жертвами німецької тиранії. І я прошу вибачення. Тут почалася німецька ненависть, яка пройшла через всю Польщу та Європу. Ми називаємо це війною, тому що не знаємо, як ще назвати ті злочини. Це була величезна хвиля руйнувань", – заявив Штайнмайер.

Штайнмаєр вибачився за геноцид

Штайнмаєр вибачився за геноцид

За його словами, німці завжди пам'ятатимуть про свою відповідальність за геноцид у Польщі, який забрав життя величезної кількості людей. Він також додав, що цинізм німецького агресора безмежний, дії – нелюдські, а їх наслідки – драматичні для жителів.

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"Помиляються ті, хто вважає, що ця частина історії була маргінальною. Цього забути не можна. Ми приймаємо ту відповідальність, яку дає наша історія", – підкреслив він.

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Польща зажадала від Німеччини як мінімум $900 млрд заборгованості по виплаті репарацій за винищення поляків і знищення економіки під час Другої світової.

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Тема
Друга світова війна
Особа
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Місце
Польща
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Стасов Михаил
Стасов Михаил
Вторая мировая началась7 декабря 1941-го, после атаки японцев на Перл-Харбор. В войну вступил мощный игрок - США, которые до тех пор оставались нейтральными. Войну Соединенным Штатам объявила Япония. В свою очередь Британия объявила войну Японии. А дальше - Германия - Соединенным Штатам, Китай - Японии и Германии, Италия - Америке. Советский Союз, подписав Атлантическую хартию, тоже вошел в состав Антигитлеровской коалиции. Вот тогда наконец и сформировались две новые мощные силы, которые начали засевать бомбами, снарядами и телами солдат и гражданских людей безграничные просторы на разных континентах, в разных морях и всех океанах Земного шара. И это была другая война, которая отличалась от той, что началась в 1939-м. Это была Вторая мировая война, та самая, которая завершилась взрывами двух атомных бомб и подписанием Акта капитуляции Японии на линкоре “Миссури”- там и подпись украинца Кузьмы Деревянко есть.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Зря старается. "Президент Польши Анджей Дуда в преддверии 80-летней годовщины начала Второй мировой войны в интервью Bild заявил, что Варшава в скором времени «выставит счет» Берлину за последствия нападения на польскую территорию."
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