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28 квітня • оновлено в 00:39
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Цхінвал перейменували на честь Сталіна

1.6т
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Президент частково визнаної Південної Осетії Анатолій Бібілов вирішив перейменувати Цхінвал на Сталінір.

Відповідний указ про тимчасову зміну назви міста опублікований на сайті глави сепаратистського регіону Грузії.

Слідом за "Л/ДНР": Цхінвал перейменували на честь Сталіна

У документі йдеться, що Сталінір використовуватиметься поряд із назвою Цхінвал під час заходів до Дня Перемоги 9 травня і Дня початку війни (22 червня).

Слідом за "Л/ДНР": Цхінвал перейменували на честь Сталіна
Слідом за "Л/ДНР": Цхінвал перейменували на честь Сталіна

Місто було перейменоване на Сталінір у 1934 році, проте в 1961 його назвали Цхінвалі, а вже в 1991 році повернули історичну назву Цхінвал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок незаконного формування "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ" про використання для Донецька його попередньої назви "місто Сталіно".

До цього подібне рішення щодо Луганська ухвалив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник. Місто назвали "Ворошиловградом".

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Йосип Сталін
Місце
Грузія
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
дурні думкой багатіють, - відтепер це міжгалактичні центри "ммм",
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