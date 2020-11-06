Центральна Америка "потонула" через ураган "Ета", загинули понад 70 осіб. Фото і відео стихії

Країни Центральної Америки накрив потужний ураган "Ета", жертвами якого стали більше 70 осіб, а постраждали сотні.

Як повідомляє ВВС, мінімум 50 жителів Гватемали загинули через зсуви після злив і сильного вітру. За словами президента країни Алехандро Джамматтеї, близько половини смертей трапилися в одному місті – Сан-Крістобалі-Верапасі. Там потік бруду похоронив під собою 20 будинків на схилі пагорба (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім Гватемали, від урагану "Ета" також серйозно постраждала Нікарагуа. Там десятки тисяч людей були евакуйовані до приходу стихії, але без жертв все одно не обійшлося. Адже на північному узбережжі країни двоє чоловіків загинули, коли зсув засипав шахту, де вони працювали.

Крім того, до серйозних наслідків "Ета" призвів і в Гондурасі, де близько 500 осіб знімали просто з дахів будинків через різке зростання рівня води. Що стосується жертв, то серед них – 13-річна дівчинка з міста Сан-Педро-Сула, яку вбила стіна будинку, що впала на ліжко, де дитина спала.

На фотографіях з постраждалих від урагану регіонів Гондурасу і Гватемали видно, як люди ідуть убрід затопленими вулицями, а будинки і автомобілі майже повністю залиті паводковими водами.

Очікується, що вже 7-8 листопада ураган знову набере силу, оскільки він просувається на північний схід в бік Куби і Флориди (США).

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