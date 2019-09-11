Головна Новини
11 вересня • оновлено в 22:13
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Цемах вже не свідок: у розслідуванні катастрофи MH17 трапився різкий поворот

55.6т Читати матеріал російською

Статус фігуранта справи про катастрофу рейсу MH17, якого Україна видала Росії в результаті обміну полоненими, Володимира Цемаха змінили зі свідка на підозрюваного.

Про це в середу, 11 вересня, повідомила депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі, пише DW.

За її словами, міжнародна слідча група (JIT) і нідерландський прокурор поширили лист, в якому говорилося про те, що відповідно до недавньої інформації, що з'явилася цього літа, тепер Цемаха розглядають в якості одного з підозрюваних.

Новини
"Не привід ховати!" У ПАРЄ ополчилися на Росію через Цемаха

Цемах став підозрюваним у справі MH17

Цемах став підозрюваним у справі MH17

Пірі також прокоментувала видачу Цемаху Росії, зазначивши що рішення Києва стало вкрай болючим для Нідерландів.

"Із міжнародної точки зору Україна має зобов'язання, що передбачають всебічне співробітництво в спробах знайти відповідальних за збитий літак MH17. І віддавши одного з підозрюваних Москві, Україна тим самим не стримала своєї обіцянки", – заявила євродепутат.

Пірі також звернула увагу на те, що наполегливість Росії щодо Цемаха свідчить про причетність Москви до трагедії.

Каті Пірі

Каті Пірі

epicenter.bg

"Тепер немає практично ніяких шансів на те, що міжнародній слідчій групі JIT вдасться допитати Цемаха. Зрозуміло, ми можемо попросити Росію надати його для допиту. Але ми не настільки наївні", – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія відпустила Цемаха в "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

  • Доставлений у Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.

  • При цьому підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

  • Відзначається, що Цемах як ексначальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

  • Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", з якої збили лайнер.

  • 30 серпня стало відомо, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідною для себе формулою обміну. Президент РФ Володимир Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха.

  • 3 вересня Київський апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.

  • У той же час слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.

  • 5 вересня Київська апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

  • Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.

  • Нагадаємо, що 7 вересня Росія і Україна провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Володимир Цемах
Місце
Нідерланди
Тег
Боїнг МН17
Поділитися у Facebook
24
Коментарі
23
110
Смішно
47
Цікаво
18
Сумно
11
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А че там с движком от украинской ракеты, найденной на месте падения Боинга?!!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Ишевский Константин
Ишевский Константин
Нужно выкрасть из Хуива Петю Порося, и в на Лубянке эта мразь расскажет все правду зачем шароварники сбили Боинг
Показати коментар повністю
Відповісти
9
1
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Луцький Руслан, кугут вонючий, а по сути возразить попробуете? :-)))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Луцький Руслан
Луцький Руслан
Ишевский Константин, куйня, тебе сбили целку хачи, потому ты такое ипанутое уепище
Показати коментар повністю
Відповісти
2
4
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Пусть теперь лаптерогие объяснят с какого это перепугу они не выдают Голландии подозреваемого в акте международного терроризма
Показати коментар повністю
Відповісти
6
6
Zxad Sgasdcf
Zxad Sgasdcf
Levitsky Valery, а с чего бы,что голандия сотрудничает с россией по этому делу,что то раньше не чесались.а теперь загорелось.а ось вам по губам!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
5
3

Блоги / думки

ads pixel