Цемах вже не свідок: у розслідуванні катастрофи MH17 трапився різкий поворот

Статус фігуранта справи про катастрофу рейсу MH17, якого Україна видала Росії в результаті обміну полоненими, Володимира Цемаха змінили зі свідка на підозрюваного.

Про це в середу, 11 вересня, повідомила депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі, пише DW.

За її словами, міжнародна слідча група (JIT) і нідерландський прокурор поширили лист, в якому говорилося про те, що відповідно до недавньої інформації, що з'явилася цього літа, тепер Цемаха розглядають в якості одного з підозрюваних.

Цемах став підозрюваним у справі MH17

Пірі також прокоментувала видачу Цемаху Росії, зазначивши що рішення Києва стало вкрай болючим для Нідерландів.

"Із міжнародної точки зору Україна має зобов'язання, що передбачають всебічне співробітництво в спробах знайти відповідальних за збитий літак MH17. І віддавши одного з підозрюваних Москві, Україна тим самим не стримала своєї обіцянки", – заявила євродепутат.

Пірі також звернула увагу на те, що наполегливість Росії щодо Цемаха свідчить про причетність Москви до трагедії.

Каті Пірі epicenter.bg

"Тепер немає практично ніяких шансів на те, що міжнародній слідчій групі JIT вдасться допитати Цемаха. Зрозуміло, ми можемо попросити Росію надати його для допиту. Але ми не настільки наївні", – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія відпустила Цемаха в "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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