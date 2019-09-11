Цемах вже не свідок: у розслідуванні катастрофи MH17 трапився різкий поворот

Статус фігуранта справи про катастрофу рейсу MH17, якого Україна видала Росії в результаті обміну полоненими, Володимира Цемаха змінили зі свідка на підозрюваного.
Про це в середу, 11 вересня, повідомила депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі, пише DW.
За її словами, міжнародна слідча група (JIT) і нідерландський прокурор поширили лист, в якому говорилося про те, що відповідно до недавньої інформації, що з'явилася цього літа, тепер Цемаха розглядають в якості одного з підозрюваних.
Цемах став підозрюваним у справі MH17
Пірі також прокоментувала видачу Цемаху Росії, зазначивши що рішення Києва стало вкрай болючим для Нідерландів.
"Із міжнародної точки зору Україна має зобов'язання, що передбачають всебічне співробітництво в спробах знайти відповідальних за збитий літак MH17. І віддавши одного з підозрюваних Москві, Україна тим самим не стримала своєї обіцянки", – заявила євродепутат.
Пірі також звернула увагу на те, що наполегливість Росії щодо Цемаха свідчить про причетність Москви до трагедії.
Каті Пірі
epicenter.bg
"Тепер немає практично ніяких шансів на те, що міжнародній слідчій групі JIT вдасться допитати Цемаха. Зрозуміло, ми можемо попросити Росію надати його для допиту. Але ми не настільки наївні", – зазначила вона.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія відпустила Цемаха в "ДНР".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доставлений у Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.
При цьому підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.
Відзначається, що Цемах як ексначальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.
Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", з якої збили лайнер.
30 серпня стало відомо, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідною для себе формулою обміну. Президент РФ Володимир Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха.
3 вересня Київський апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.
У той же час слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.
5 вересня Київська апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.
Нагадаємо, що 7 вересня Росія і Україна провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35.
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