"Нідерланди підбивали втекти": Цемах розповів про "викрадення" і катастрофу МН17

Колишній головний редактор "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, який повернувся в Росію в результаті обміну полоненими, записав інтерв'ю з підозрюваним у справі про катастрофу МН17 на Донбасі Володимиром Цемахом.
Сюжет у п'ятницю, 1 листопада опублікувало "РИА Новости". Відзначимо, терориста "ДНР" також відпустили в рамках обміну (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Так, Цемах запевнив, що на Донбасі аж до 2019 року кілька разів змінював роботу, проте вона нібито "не була пов'язана з армією". Колишній терорист розповів, що очолив протиповітряну оборону бойовиків у Сніжному, оскільки боявся, що українська влада "могла змусити думати українською" його онуків.
Цемах розповів про "викрадення" і катастрофу МН17
Скріншот з відео
Цемах також розповів про день катастрофи рейса МН17 на Донбасі, відхрестившись від звинувачень. "Я дізнався про це чи ввечері, чи то вже на наступний день. Що населенню було відомо, те і мені", – запевнив він.
Крім того, колишній терорист емоційно розповів свою версію його "викрадення" спецслужбами України.
"Із того боку здійснили мінометний обстріл. Пересиділи ми обстріл, потім мішок на голову. У підвалі мене протримали 20 хвилин. Я був у такому стані, що не міг ходити, тому що вкололи транквілізатори, а також "постріляли" по нирках", – висловився він.
Цемах заявив, що на допити до нього приходили представники австралійської і нідерландської сторони і нібито пропонували програму захисту свідка, громадянство і будиночок у Нідерландах, але терорист відмовився "тікати", так як, за його словами, нічого не боїться і не вважає себе злочинцем. Він навіть розглядає можливість звернутися в міжнародний суд.
Цемах дав інтерв'ю Вишинському
Скріншот з відео
"Я вважаю це терористичним актом української держави щодо мене – намагатися навісити. Ну був я начальником ППО. Я їм пояснював, що, за великим рахунком, я перелякав їх авіацію. Одного разу літаки пролітали і більше в районі Сніжного не літали... Я попросив: "Хлопці, мені привезіть труби порожні". Ми набили їх піском, з жерсті зробили пускові механізми, пофарбували, і у мене "по красі" ходили вісім груп і показували, що у нас дійсно є ПЗРК – і дуже багато. Хоча реально дві "зеушки" і два ПЗРК тримали оборону цієї території! Це просто назва у мене була, що я начальник ППО. Це навіть взводом складно назвати, за великим рахунком", – пояснив Цемах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доставлений у Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.
У мережі спливло відео скандального визнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", з якої збили лайнер.
3 вересня Київський апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.
У той же час слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.
5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.
Він став учасником обміну полоненими за формулою 35 на 35.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.
11 вересня дочка фігуранта справи про катастрофу МН17 опублікувала фото з ним, відзначивши, що вони їдуть додому.
Статус Цемаха в справі про катастрофу МН 17 змінили зі свідка на підозрюваного.
Нідерланди звернулися до Росії з проханням розшукати Цемаха.
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