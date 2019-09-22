"Це війна!" Між Іраном і Саудівською Аравією назрів небезпечний конфлікт

Держміністр Саудівської Аравії у закордонних справах Адель аль-Джубейр звинуватив Іран в агрессівниx діяx по відношенню до його країни через напад на підприємства Saudi Aramco Ер-Ріяд, які в ніч на 14 вересня піддалися атаці безпілотників.

Він заявив, що такі дії можуть спричинити війну між державами. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на канал CNN.

"Ми поклали провину на Іран, оскільки запущені по Саудівській Аравії безпілотники і ракети були іранського виробництва. Але вчинення атаки з вашої (Ірану, – прим. ред.) території, якщо справа дійсно йде саме так, ставить нас в іншу позицію. Це (напад, – прим. ред.) буде розцінено як акт війни", – заявив каналу Адель аль-Джубейр.

Адель аль-Джубейр inbusiness.kz

Також політик заявив журналістам, що зараз Ер-Ріяд чекає результатів розслідування нападу, і що Саудівська Аравія запропонувала представникам міжнародної спільноти приєднатися до розгляду.

Крім того, Адель аль-Джубейр заявляв британському каналу Sky News, що його країна готова зробити все необхідне для захисту від загроз з Ірану.

"Перед нами стоїть відповідальність захищати нашу країну і гарантувати, що ні нашій країні, ні нашому народу не буде завдано шкоди. Тому ми зробимо все необхідне, щоб перешкоджати збитку країни. Підготовка до війни? Війна – це завжди останній варіант", – сказав він .

Коментуючи заяви, що промовлялися у Тегерані про те, що Іран має намір переслідувати будь-якого агресора, він заявив: "Ми будемо робити все необхідне для захисту нашого народу".

"Іран протягом 40 років веде себе агресивно. Вони зруйнували Ліван за допомогою "Хезболли", вони відправили бойовиків, щоб зруйнувати Сирію, у них є бойовики в Іраку, бойовики в Ємені, і вони забезпечують їх дронамі і балістичними ракетами", – заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії.

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Раніше заступник командувача Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) бригадний генерал Хоссейн Саламі заявив іранським ЗМІ, що Іран готовий відповісти на будь-яку агресію.

"Ми не дозволимо війні прийти на нашу землю. Ми будемо переслідувати будь-якого агресора. Ми будемо продовжувати до повного знищення будь-якого агресора", – сказав Саламі.

Нагадаємо, що в ніч на 14 вересня підприємства Saudi Aramco піддалися атаці безпілотників. Зокрема, був атакований нафтопереробний комплекс, розташований на сході країни. Це призвело до скорочення видобутку нафти в Саудівській Аравії вдвічі – на 5,7 млн барелів на добу. Відповідальність за напад взяли на себе єменські повстанці-хусит, проте США засумнівалися в їх причетності і звинуватили в те, що трапилося іранська влада. Тегеран відкидає ці звинувачення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іран пригрозив збивати чужі літаки. Таку заяву зробив головнокомандувач Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі.

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