"Це того коштувало": у США виправдали "вбивство" Бабченка

Інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко українською спецслужбою все ж може бути виправдане, якщо воно дозволить врятувати життя.

Таку думку висловив екс-помічник заступника голови Пентагону і директор аналітичного Центру Байдена при Пенсільванському університеті Майкл Карпентер у своєму Twitter.

Він передумав після того, як вислухав аргументи російського опозиційного політика Гаррі Каспарова у мережі.

Зокрема, останній закликав не поспішати засуджувати "зневірених людей у відчайдушні часи".

It was a strange & painful circumstance, and for no one more than Arkady and his family. But we should not look past the many real victims who will not be coming back. Do not quickly judge desperate people in desperate times. https://t.co/mXr0dQMdPq

"Поміркувавши з цього приводу, Каспаров правий. Якщо операція допоможе викрити ланцюжок російських агентів, що беруть участь у цій змові, це було того варте. Як правило, громадськість не можна вводити в оману, але іноді виникають більш вагомі обставини, що стосуються життя і смерті", - зазначив Карпентер.

After thinking more about this, @ Kasparov63 is right. If the operation helped expose the chain of Russian intelligence operatives involved in this plot, it was well worth it. As a rule, the public should not be deceived but there are sometimes higher objectives: life & death. https://t.co/tgN3qfaqgy