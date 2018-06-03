УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

"Це того коштувало": у США виправдали "вбивство" Бабченка

1.9тЧитать новость на русском

Інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко українською спецслужбою все ж може бути виправдане, якщо воно дозволить врятувати життя.

Таку думку висловив екс-помічник заступника голови Пентагону і директор аналітичного Центру Байдена при Пенсільванському університеті Майкл Карпентер у своєму Twitter.

Він передумав після того, як вислухав аргументи російського опозиційного політика Гаррі Каспарова у мережі.

Новини
"Ви, бл*дь, взагалі не уявляєте": Бабченко написав про пережите

Зокрема, останній закликав не поспішати засуджувати "зневірених людей у відчайдушні часи".

"Поміркувавши з цього приводу, Каспаров правий. Якщо операція допоможе викрити ланцюжок російських агентів, що беруть участь у цій змові, це було того варте. Як правило, громадськість не можна вводити в оману, але іноді виникають більш вагомі обставини, що стосуються життя і смерті", - зазначив Карпентер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Карпентер говорив, що інсценування вбивства Бабченка може мати негативні наслідки для української влади.

Читайте все новости по теме "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на Обозревателе.

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Персоны
Аркадій БабченкоГаррі Каспаров
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
6
Смешно
7
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги