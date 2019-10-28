"Це просто смішно!" Лукашенко пригрозив США через танки біля кордону

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовим відомствам республіки розробити заходи у відповідь на розміщення в Литві американських танків.

"Це, звісно, бронетанковий кулак, не треба применшувати значення. Але 30 танків і 30 бронемашин – це просто смішно проти білоруської армії. Ми ж, як я часто говорю, чотири модернізації своїх віськ провели, і ми прекрасно розуміли, які кулаки будуть створені біля наших кордонів і з яким противником ми, не дай Бог, можемо зіткнутися", – передає його слова БЕЛТА.

За словами президента, республіка до цього готувалася, тому 30 танків – просто смішно для армії.

"Ми навіть ніяких рухів можемо не робити, щоб протистояти", – підкреслив він.

Олександр Лукашенко

Водночас глава держави додав, що питання в іншому.

"Ніколи ще так демонстративно до наших кордонів з-за океану не перекидалися війська. Ніколи такого не було. По-моєму, у Литві навіть це вперше. Це прецедент. І це, по-перше. По-друге, природно, на такі демонстрації ми просто змушені відповідати. Заразом треба розуміти, що ми не маємо брязкати зброєю. Ми миролюбна держава, ми не хочемо воювати", – заявив Лукашенко.

За словами секретаря Ради безпеки республіки Станіслава Зася, підрозділи бронетанкової дивізії США розміщені на литовському військовому полігоні, що розташований за 15 кілометрів від кордону з Білоруссю.

Він уточнив, що в розробці заходів візьмуть участь Держсекретаріат і Міноборони Білорусі. Їхні пропозиції будуть представлені Лукашенку на початку наступного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сполучені Штати Америки перекинули важку військову техніку до Литви, де раніше відбулися міжнародні військові навчання НАТО.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram