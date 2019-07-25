"Це пастка!" В Європі попередили про загрозу федералізації України

Заяви про федералізацію окупованих Росією територій України та Молдови є пасткою Кремля.

Про це заявив представник Європейської народної партії Радослав Сікорський. Євродепутат зазначив, що Москва, таким чином, намагається позбавити країни можливості самим визначати власну геостратегічну орієнтацію, передає "Укрінформ".

Своєю заявою Сікорський підтримав слова прем'єр-міністра Молдови Маї Санду, яка заявила, що новообраний уряд країни відкидає можливість "федералізації" в контексті Придністровської кризи.

"Я був дуже радий почути підтвердження вашого інтелектуального підходу, шановна прем'єр-міністр, коли ви говорили про небезпеку федералізму для Придністров'я. Тому що ідея зробити в Придністров'ї і на Донбасі контрольовані Росією анклави є спробою надати цим анклавам можливість впливати, або навіть більше домінувати в геостратегічної орієнтації цілої країни. Ви повинні бути добре поінформовані про цю пастку", – підкреслив євродепутат.

Європарламент

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запевнив, що не допустить федералізації, яку нав'язують Україні.

Також український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що ніхто з інших держав, а особливо Росія, не має права вказувати Україні, яким має бути її державний устрій.

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