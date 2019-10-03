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3 жовтня • оновлено в 09:47
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"Це обман!" Трамп перейшов на публіці на крик через Україну. Відео

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Президент США Дональд Трамп дуже агресивно відреагував на запитання журналіста про його телефонну розмову з главою України.

Про це повідомляє Reuters. Діалог відбувся саме з їхнім кореспондентом. Питання було про те, що би Трамп хотів, аби Зеленський зробив, коли лідер США дізнався про ділові зв'язки з Україною Хантера Байдена, сина кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"УП"

"Це цілий обман, і ви знаєте, хто грає в обман? Такі люди, як ви й інші "фейк ньюз", які є у нас в цій країні", – відповів Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виявилося, що під час розмови президента США Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня, був присутній також радник віцепрезидента США Майка Пенса.

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Теми
Зустріч Трампа і Зеленського Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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