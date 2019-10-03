"Це обман!" Трамп перейшов на публіці на крик через Україну. Відео

Президент США Дональд Трамп дуже агресивно відреагував на запитання журналіста про його телефонну розмову з главою України.
Про це повідомляє Reuters. Діалог відбувся саме з їхнім кореспондентом. Питання було про те, що би Трамп хотів, аби Зеленський зробив, коли лідер США дізнався про ділові зв'язки з Україною Хантера Байдена, сина кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.
Дональд Трамп
"УП"
"Це цілий обман, і ви знаєте, хто грає в обман? Такі люди, як ви й інші "фейк ньюз", які є у нас в цій країні", – відповів Трамп.
President Trump lashed out at @Reuters reporter @jeffmason1, who asked him what he wanted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy to do when Trump brought up the business ties to Ukraine of Hunter Biden, son of Joe Biden https://t.co/3aiSLeOfBL pic.twitter.com/AQF3dpkChs— Reuters Top News (@Reuters) 2 октября 2019 г.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виявилося, що під час розмови президента США Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня, був присутній також радник віцепрезидента США Майка Пенса.
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