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9 грудня • оновлено в 20:52
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"Це непристойно": в Італії назвали головну причину низьких зарплат і пенсій

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Несплата податків є культурною проблемою, оскільки впливає на збільшення пенсій, підвищення зарплат, зниження податків і багато інших чинників економіки Італії.

Про це заявив президент країни Серхіо Матарелла у понеділок, 9 грудня, виступаючи перед студентами, повідомляє "La Repubblica".

За його словами, відповідно до звітів за 2019 рік, до бюджету не було сплачено 119 мільярдів євро. З цієї причини може зникнути можливість збільшення пенсій, підвищення зарплат, зниження податків.

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Серхіо Матарелла

Серхіо Матарелла

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"Це дійсно непристойна річ, тому що загальні послуги, спільне життя регулюються державними витратами. Якщо я уникаю свого боргу вносити вклад, я використовую те, що платять інші", – наголосив президент Італії.

"У суспільстві всі повинні вносити свій вклад у загальні зусилля. Однак є ті, хто робить це чесно, і є ті, хто робить це, експлуатуючи зроблене іншими. Це неправильно", – пояснив Матарелла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії провели дослідження соціального становища населення. Важливі фактори, що впливають на життя, стурбували експертів.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Італія
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Надо к ним нашего Димона послать .пусть и им скажет свою коронную фразу. Айфончику все равно, а итальянцам приятно будет, что о них Димон помнит
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