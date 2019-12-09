"Це непристойно": в Італії назвали головну причину низьких зарплат і пенсій

Несплата податків є культурною проблемою, оскільки впливає на збільшення пенсій, підвищення зарплат, зниження податків і багато інших чинників економіки Італії.

Про це заявив президент країни Серхіо Матарелла у понеділок, 9 грудня, виступаючи перед студентами, повідомляє "La Repubblica".

За його словами, відповідно до звітів за 2019 рік, до бюджету не було сплачено 119 мільярдів євро. З цієї причини може зникнути можливість збільшення пенсій, підвищення зарплат, зниження податків.

Серхіо Матарелла Скрін відео

"Це дійсно непристойна річ, тому що загальні послуги, спільне життя регулюються державними витратами. Якщо я уникаю свого боргу вносити вклад, я використовую те, що платять інші", – наголосив президент Італії.

"У суспільстві всі повинні вносити свій вклад у загальні зусилля. Однак є ті, хто робить це чесно, і є ті, хто робить це, експлуатуючи зроблене іншими. Це неправильно", – пояснив Матарелла.

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