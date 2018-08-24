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ПолітикаЕкономіка
Олександр Мотиль
Олександр Мотиль
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Це неймовірний успіх: браво, Україно! Браво, українці!

1.7т

Попри всі недоліки та недосягнення, Україна зуміла стати стабільною демократичною державою, вирвати себе із неоколоніального статусу російської провінції. Україна змогла де-факто стати частиною Заходу, інтегруватися у світову економіку, впровадити серйозні системні реформи, відбити агресора, створити сучасну українську ідентичність та використати окупацією території для самозміцнення.

Новини
Україна: реформи тривають і мають успіх

Це неймовірний успіх та безповоротні зміни, яких самі українці досягли власними силами.

Браво, Україно! Браво, українці!

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Олександр МотильОлександр Мотиль
Теми
День НезалежностіДень Незалежності України
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Повільно але впевненно ми йдемо до цивілізованного світу подалі від московської орди.
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