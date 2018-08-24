Попри всі недоліки та недосягнення, Україна зуміла стати стабільною демократичною державою, вирвати себе із неоколоніального статусу російської провінції. Україна змогла де-факто стати частиною Заходу, інтегруватися у світову економіку, впровадити серйозні системні реформи, відбити агресора, створити сучасну українську ідентичність та використати окупацією території для самозміцнення.

Це неймовірний успіх та безповоротні зміни, яких самі українці досягли власними силами.

Браво, Україно! Браво, українці!