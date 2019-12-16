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16 грудня • оновлено в 10:30
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"Це не зміниться!" Європа протверезила Росію принциповою позицією щодо Криму

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Країни Європейського Союзу не збираються знімати санкції з Росії, доки не припиниться окупація Криму.

Про це в інтерв'ю "Известиям" заявив посол ЄС у Росії Маркус Едерер. За його словами, Євросоюз, як і раніше, засуджує анексію півострова.

Маркус Едерер

Маркус Едерер

rbk.ru

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"Ми критикуємо і продовжуємо засуджувати незаконну анексію цих територій. І це не зміниться, так само як і санкції, що обмежують економічні обміни з Кримським півостровом", – заявив політик.

За його словами, додатковий пакет санкцій стосовно економіки Росії також невід'ємно пов'язаний з реалізацією Мінських угод. Їхнє неухильне виконання і співпраця з Європою можуть призвести до зняття цієї частини санкцій, наголосив Едерер.

"Обмежувальні заходи щодо окремих секторів економіки Росії пов'язані з повною імплементацією Мінських угод. Характерно, що Росія закликає до повного виконання Мінських угод, до цього ж закликає і Євросоюз. Більше дій в цьому напрямку, зрештою, і призведуть до зняття санкцій", – зазначив посол ЄС.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв оцінив втрати від боротьби з санкціями у 2019-2020 роках для бюджету РФ в 1,3 трлн рублів (приблизно $20,4 млрд).

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
санкции Європейський Союз
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Да ладно, как минимум когда Украина исчезнет с мировой карты этот вопрос пропадет сам по себе.
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Lux Alex
Lux Alex
Вот так они и жили. Сначала воровали територии по округе а потом жили в изгоях. Московия, хули.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Срать мы хотели на ваши сосанкции, вассалам чубатым указывайте
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