"Це не зміниться!" Європа протверезила Росію принциповою позицією щодо Криму

Країни Європейського Союзу не збираються знімати санкції з Росії, доки не припиниться окупація Криму.

Про це в інтерв'ю "Известиям" заявив посол ЄС у Росії Маркус Едерер. За його словами, Євросоюз, як і раніше, засуджує анексію півострова.

Маркус Едерер rbk.ru

"Ми критикуємо і продовжуємо засуджувати незаконну анексію цих територій. І це не зміниться, так само як і санкції, що обмежують економічні обміни з Кримським півостровом", – заявив політик.

За його словами, додатковий пакет санкцій стосовно економіки Росії також невід'ємно пов'язаний з реалізацією Мінських угод. Їхнє неухильне виконання і співпраця з Європою можуть призвести до зняття цієї частини санкцій, наголосив Едерер.

"Обмежувальні заходи щодо окремих секторів економіки Росії пов'язані з повною імплементацією Мінських угод. Характерно, що Росія закликає до повного виконання Мінських угод, до цього ж закликає і Євросоюз. Більше дій в цьому напрямку, зрештою, і призведуть до зняття санкцій", – зазначив посол ЄС.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв оцінив втрати від боротьби з санкціями у 2019-2020 роках для бюджету РФ в 1,3 трлн рублів (приблизно $20,4 млрд).

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