Переговори з Путіним: стало відомо, чому Лукашенко підтримав Зеленського

Участь Мінська як переговорного майданчика у врегулюванні конфлікту на Донбасі — це вікно на Захід для білоруського президента Олександра Лукашенка.

Тому він так швидко підтримав ініціативу українського колеги Володимира Зеленського провести наступну зустріч Нормандської четвірки у столиці Білорусі. Ця подія для Лукашенка — довгоочікуваний міст, по якому він втече від інтеграції з Росією, вважають автори білоруського телеграм-каналу Трыкатаж.

"Він грає на боці України тому, що не хоче подавати чай лідерам нормандської четвірки. Лукашенко хоче сидіти з ними за одним столом і підтакувати Трампу разом із Зеленським. Він хоче перейти в нову якість, від віпофіціанта — до учасника світової геополітичної інтриги. І разом з тим втекти від інтеграції з Росією", — припустили у Трыкатаже.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін EADaily

На думку авторів каналу, Лукашенко поспішив розкрити обійми Зеленському, навмисне забігши наперед, не бажаючи радитися з Москвою.

"Погратися можна, але ні Європа, ні США не збираються оплачувати йому розрив із Росією. Черговий фортель Лукашенка — привід покарати його рублем, про що вже повідомив віцепрем'єр уряду РФ Дмитро Козак. Що без інтеграції з Росією не буде вам ні газу дешевого, ні нафти. Так що грайтеся, миротворці", — підсумували там.

Скрін-шот

Як повідомляв OBOZREVATEL, дипломат дав прогноз щодо зустрічі Зеленського і Путіна.

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