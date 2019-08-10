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"Це був жест": з'ясувалося, чому Путін не віддав Медведчуку полонених моряків

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Президент Росії Володимир Путін відмовився віддавати своєму куму Віктору Медведчуку полонених українських моряків, тому що він нібито намагався таким чином зробити жест у бік глави України Володимира Зеленського.

Таку думку висловив російський журналіст, головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов в інтерв'ю Дмитру Гордону. "Я вам розповім історію про Медведчука і полонених моряків ... Історія була в тому, що під час мого першого приїзду сюди, місяць тому, до виборів у Раду, зі мною обговорювали долю моряків тут, люди з Офісу. Я їм казав: ви повинні зрозуміти, що якщо президент Путін вирішить звільнити моряків, вони повернуться на літаку Медведчука", – підкреслив він. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Путін і Віктор Медведчук

Володимир Путін і Віктор Медведчук

ТАСС

При цьому Венедиктов заявив, що якби це сталося до виборів у парламент, партія Медведчука отримала б собі плюс 5% до результатів голосування.

"І в розмові, яка відбулася на наступний день, Путін Зеленському сказав: до 21-го моряків не віддам. І насправді, Путін вважає, що він зробив жест Зеленському. Мовляв, я не віддам Медведчуку, я тобі віддам... Це був жест. Я не допомагаю своєму куму, а міг би допомогти... ", – пояснив своє бачення журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку експертів, Медведчук спробує зберегти статус головного "переговірника" з Кремлем і Москва його підтримає.

Нібито саме це питання Медведчук міг обговорювати на своїй останній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася 18 липня в Санкт-Петербурзі.

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Особи
Володимир Путін Віктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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