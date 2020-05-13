"Царство відлюдників": у США відповіли на фото "померлого" Кім Чен Ина

У США повідомили, що у диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина зі здоров'ям "все добре".
Про це заявив радник з питань національної безпеки Штатів Роберт О'Брайен, який висловив своє припущення виходячи з фото, передає Bloomberg.
"Він вже виходить і урочисто відкриває фабрики з виробництва добрив. Тому, на нашу думку, з ним, очевидно, все добре", – зазначив він.
Дональд Трамп і Кім Чен Ин
При цьому О'Брайен підкреслив, що американські спецслужби не можуть довести достовірність оригінальність фото з Чен Ином, тому що "КНДР є важкою метою".
"Ми називаємо цю державу "царством відлюдників". Важко отримати інформацію від Північної Кореї. Вони не дуже відверті з інформацією, але вони опублікували фотографії його живого та здорового, і ми припускаємо, що так і є", – пояснив радник.
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