Трюдо потрапив у гучний скандал через "расистське фото": у чому справа

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо потрапив у скандал через фото 18-річної давності, на якому він зображений у коричневому гримі та білому тюрбані на вечірці в приватній школі. Він вибачився за знімок і визнав його "расистським".

Фотографію опублікував журнал Time, написало видання ВВС Україна. На кадрі зі щорічника 2001 року Трюдо був із темним гримом на обличчі та руках в елітній академії Вест-Пойнт-Грей у Ванкувері, де працював викладачем.

Після оприлюднення знімку прем’єр-міністр виступив перед журналістами і пояснив, що тоді він одягнувся в костюм Аладдіна на урочистій вечірці на тему "Арабські ночі".

Трюдо визнав, що фотографія була "расистською", і сказав, що "глибоко шкодує". Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи були схожі випадки, він додав, що також наносив грим на шоу талантів у середній школі.

Національна рада канадських мусульман була обурена таким знімком. Її виконавчий директор Мустафа Фарук сказав, що бачити прем'єр-міністра в такому образі – дуже сумно, адже чорний і коричневий грим повертає людство до історії расизму.

А лідер опозиційних консерваторів Ендрю Шир заявив, що фотографія як була расистською в 2001 році, так і залишається такою зараз.

"Сьогодні ввечері перед канадцями постав чоловік, абсолютно нездатний ухвалювати зважені рішення. Людина, яка не повинна керувати цією країною", – прокоментував він.

Лідер лівої Нової Демократичної партії Сикх Джагмен Сінгх назвав знімок образливим, а використання схожого гриму – висміюванням людей "тільки за те, хто вони і як живуть".

Фото також розкритикувала лідерка Зеленої партії Елізабет Мей на своїй сторінці у Twitter. Вона була шокована знімком.

Публікація фотографії збіглася з початком кампанії перед виборами, які пройдуть 21 жовтня і, згідно з соціологічними опитуваннями, будуть непростими для канадського прем'єра.

I am deeply shocked by the racism shown in the photograph of Justin Trudeau. He must apologize for the harm done and commit to learning and appreciating the requirement to model social justice leadership at all levels of government. In this matter he has failed.