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19 вересня • оновлено в 11:10
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Трюдо потрапив у гучний скандал через "расистське фото": у чому справа

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо потрапив у скандал через фото 18-річної давності, на якому він зображений у коричневому гримі та білому тюрбані на вечірці в приватній школі. Він вибачився за знімок і визнав його "расистським".

Фотографію опублікував журнал Time, написало видання ВВС Україна. На кадрі зі щорічника 2001 року Трюдо був із темним гримом на обличчі та руках в елітній академії Вест-Пойнт-Грей у Ванкувері, де працював викладачем.

Після оприлюднення знімку прем’єр-міністр виступив перед журналістами і пояснив, що тоді він одягнувся в костюм Аладдіна на урочистій вечірці на тему "Арабські ночі".

Трюдо потрапив у скандал через "расистське фото"

Трюдо потрапив у скандал через "расистське фото"

Трюдо визнав, що фотографія була "расистською", і сказав, що "глибоко шкодує". Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи були схожі випадки, він додав, що також наносив грим на шоу талантів у середній школі.

Національна рада канадських мусульман була обурена таким знімком. Її виконавчий директор Мустафа Фарук сказав, що бачити прем'єр-міністра в такому образі – дуже сумно, адже чорний і коричневий грим повертає людство до історії расизму.

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А лідер опозиційних консерваторів Ендрю Шир заявив, що фотографія як була расистською в 2001 році, так і залишається такою зараз.

"Сьогодні ввечері перед канадцями постав чоловік, абсолютно нездатний ухвалювати зважені рішення. Людина, яка не повинна керувати цією країною", – прокоментував він.

Лідер лівої Нової Демократичної партії Сикх Джагмен Сінгх назвав знімок образливим, а використання схожого гриму – висміюванням людей "тільки за те, хто вони і як живуть".

Фото також розкритикувала лідерка Зеленої партії Елізабет Мей на своїй сторінці у Twitter. Вона була шокована знімком.

Публікація фотографії збіглася з початком кампанії перед виборами, які пройдуть 21 жовтня і, згідно з соціологічними опитуваннями, будуть непростими для канадського прем'єра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трюдо заплатив 100 доларів штрафу через те, що не задекларував подарунок – дві пари сонцезахисних окулярів.

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Особа
Джастін Трюдо
Місце
Канада
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Дидюк Олексій
Дидюк Олексій
Куди котиться цей світ? Чого такого в цьому фото? Це ж костюмований бал маскарад. Носяться з цим кольором шкіри як з писаною торбою.
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