"Трунчик ззохся до мінімуму": Соколова висміяла обвал рейтингу Путіна

Українська журналістка Яніна Соколова заявила, що махінації з рейтингом президента Росії Володимира Путіна, рейтинг якого впав до мінімуму за 13 років, нагадують їй операцію зі збільшення чоловічого статевого органу.

Тонкий тролінг на адресу глави держави-агресора пролунав в ефірі її шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Сенсація! У Росії відбулася найшвидша операція зі збільшення пенісу. Один літній чоловік запідозрив нехороше і пропросився до фахівців, щоб вони зробили аналіз, якого ж розміру у нього зараз піпірка. Виявилося, що трунчик пенсіонера Володимира П. з Санкт-Петербурга ззохся до історичного мінімуму за 13 років і становить 30,1 міліметра", – зазначила телеведуча, проводячи паралель з рівнем підтримки Путіна, який показують соцопитування.

Володимир Путін

"У той же час 68% тих, хто оточують його, все одно схвалюють господарство старого. Але Вові від цього не легше. З таким півником дуже складно погрожувати сусідові за дачню, який постійно палить шини і співає образливі пісні з матюками. Тому лікарі із Всеросійського центру дослідження відсутніх міліметрів екстрено зібралися і лише за три дні збільшили розмір Вовиного жужика до 72,3 кілометрів. І це в неробочому стані! А коли балабас Володимира запрацює, супутники на орбіту будуть доставляти скелелази", – продовжила тролити російського президента українка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останні місяці низка російських соціологічних служб, в тому числі і прокремлівських, фіксували різке падіння рейтингу довіри Путіну. У деяких випадках цифри опускалися до 31,7% – показника 13-льотної давності. Нагадаємо: після анексії Криму і початку війни на Донбасі вони становили 86% підтримки.

Його прес-секретар Дмитро Пєсков запевнив, що в Кремлі звертають увагу на всі дослідження соціологів щодо теми рейтингу Путіна, а експерти в сфері статистики аналізують динаміку цих цифр.

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