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Юлія Баттерслім
Юлія Баттерслім
Американський адвокат і правозахисник російського походженняВсі статті автора

Тройной перекос критиков видео расстрела в Керчи

21.9тЧитати матеріал російською

Про показ записи расстрела в керченском колледже. "Что в этом такого? - вопрошают многие. - Это возможность самим убедиться, как это было на самом деле".

Перекос тут тройной.

Первое, это то, что люди, получается, совершенно не верят официальному следствию и объявляемой им информации. То есть они хотят сами воочию увидеть запечатленное на видео преступление, чтобы самим убедиться в том, как все происходило. Но недоверие к официальным источникам мне хотя бы понятно - это результат совершенно заслуженного отсутствия репутации российских правоохранительных органов.

Второй, куда более важный, как мне кажется, аспект. Уважение к погибшим и к чувствам их близких. Для зрителя, который, видите ли, хочет в чем-то самолично убедиться, фигурки на видео - безликие, безымянные люди, которые ходят, падают и больше никогда не встают. Посчитать хлопки, упавшие фигурки, сопоставить скорость выстрелов-перезаряжений с количеством жертв - это кажется некоторым куда важнее и значительнее, чем чувства конкретной матери, конкретного отца, конкретной семьи, для которых эта падающая фигурка - близкий, родной, плоть от плоти человечек, и видеть снова и снова настоящий момент его смерти в контексте математического подсчета жертв совершенно дико и невыносимо.

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Ну, и третье - нельзя так обесценивать смерть. Нельзя. Это огромная трагедия, невыносимая боль, дикий ужас - совершенно персонифицированные, очень личные, глубокие, ломающие судьбы, меняющие жизни. Настоящая смерть, многократно показанная по телевизору, затесавшаяся в потоке новостей между Путиным, Турцией и достижениями отечественной космонавтики, совершенно обесценивается, оповседневливается, снизводитя до уровня пусть и горького, но рядового события, почти как на войне, невольно вырабатывая в зрителе привычку к тому, к чему привыкать нельзя.

НЕЛЬЗЯ ПОКАЗЫВАТЬ СМЕРТЬ.

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Автор
Юлія БаттерслімЮлія Баттерслім
Тема
Вибух у Керчі
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Юлии Баттерслим
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Белый господин
Белый господин
Все проще. Журналистам нужны рейтинги, желание заработать. Людям нравится смотреть на такие кровь еще с древнего Рима. Потом дали по рукам ретивым СМИ. У вас такое возможно? Не множьте сущности сверх необходимого.
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Chord Erida
Chord Erida
люди просто хотят знать правду, а правды от российских следственных органов нет никогда по определению - мадам, проживая в Штатах, видимо, об этом забыла. А мы все помним, как взрывались дома в Москве и других городах, как только внимание людей к этой проблеме и всем её подробностям предотвратило ещё один взрыв жилого дома - в Рязани. Так чтоповышенный интерес к подробностям, желание самим разобраться в произошедшем - это из-за того, что людей беспокоит безопасность их детей, потому что никого более она не беспокоит. Для властей России дети - просто расходный матариал в их политических игрищах.
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Нельзя. Но когда сотни майданутых провокаторов начинают: а вот лестница не та, а вот бердцы чистые, а где пятна крови на майке, а где он стреляет? а он ли стреляет? нет это агент фсб стреляет, а тут обвинили невинного мальчика! они самисебя!!!
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Soin Sergii
Soin Sergii
Вакула Кузнец, Он тварь потому, что знает всё об этой ФСБ ной провокации, но делает вид... как Путин. За это и будет ему путинская зачистка. Путин в этом плане не плох. Избавляет мир от российских тварей.
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Вакула Кузнец, да тварь, в американских вонючих баксах.
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