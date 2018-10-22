Про показ записи расстрела в керченском колледже. "Что в этом такого? - вопрошают многие. - Это возможность самим убедиться, как это было на самом деле".

Перекос тут тройной.

Первое, это то, что люди, получается, совершенно не верят официальному следствию и объявляемой им информации. То есть они хотят сами воочию увидеть запечатленное на видео преступление, чтобы самим убедиться в том, как все происходило. Но недоверие к официальным источникам мне хотя бы понятно - это результат совершенно заслуженного отсутствия репутации российских правоохранительных органов.

Второй, куда более важный, как мне кажется, аспект. Уважение к погибшим и к чувствам их близких. Для зрителя, который, видите ли, хочет в чем-то самолично убедиться, фигурки на видео - безликие, безымянные люди, которые ходят, падают и больше никогда не встают. Посчитать хлопки, упавшие фигурки, сопоставить скорость выстрелов-перезаряжений с количеством жертв - это кажется некоторым куда важнее и значительнее, чем чувства конкретной матери, конкретного отца, конкретной семьи, для которых эта падающая фигурка - близкий, родной, плоть от плоти человечек, и видеть снова и снова настоящий момент его смерти в контексте математического подсчета жертв совершенно дико и невыносимо.

Ну, и третье - нельзя так обесценивать смерть. Нельзя. Это огромная трагедия, невыносимая боль, дикий ужас - совершенно персонифицированные, очень личные, глубокие, ломающие судьбы, меняющие жизни. Настоящая смерть, многократно показанная по телевизору, затесавшаяся в потоке новостей между Путиным, Турцией и достижениями отечественной космонавтики, совершенно обесценивается, оповседневливается, снизводитя до уровня пусть и горького, но рядового события, почти как на войне, невольно вырабатывая в зрителе привычку к тому, к чему привыкать нельзя.

НЕЛЬЗЯ ПОКАЗЫВАТЬ СМЕРТЬ.