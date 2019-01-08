"Тривожні події": Папа Римський зробив різку заяву про війну на Донбасі

Папа Римський Франциск заявив, що стурбований триваючим військовим конфліктом на Донбасі.

Понтифік також зазначив, що за останні п'ять років в Україні відбулися "нові тривожні події у Чорному морі". Однак у своїй промові він не згадав Росію, передає DW.

Глава Ватикану закликав дотримуватися "мирного шляху врегулювання конфлікту" та виступив за повагу міжнародного права, яке він назвав "фундаментом безпеки й співіснування у всьому регіоні".

Папа Римський getty

"Із цією метою важливі інструменти, що гарантують вільне здійснення релігійних прав", – акцентував Франциск.

Папа Римський повідомив, що буде розвивати уже раніше розпочаті гуманітарні проекти, спрямовані на допомогу українському населенню, яке потерпає від конфлікту насамперед у східних областях країни. Він заявив про намір залучити ще більше уваги і до інших гуманітарних питань, одне з яких стосується долі численних в'язнів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Папа Римський Франциск під час традиційного різдвяного звернення "Urbi et Orbi" ("До міста і світу") згадав Україну.