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"Тривожні події": Папа Римський зробив різку заяву про війну на Донбасі

6.3тЧитати матеріал російською

Папа Римський Франциск заявив, що стурбований триваючим військовим конфліктом на Донбасі.

Понтифік також зазначив, що за останні п'ять років в Україні відбулися "нові тривожні події у Чорному морі". Однак у своїй промові він не згадав Росію, передає DW.

Глава Ватикану закликав дотримуватися "мирного шляху врегулювання конфлікту" та виступив за повагу міжнародного права, яке він назвав "фундаментом безпеки й співіснування у всьому регіоні".

Папа Римський

Папа Римський

getty

"Із цією метою важливі інструменти, що гарантують вільне здійснення релігійних прав", – акцентував Франциск.

Папа Римський повідомив, що буде розвивати уже раніше розпочаті гуманітарні проекти, спрямовані на допомогу українському населенню, яке потерпає від конфлікту насамперед у східних областях країни. Він заявив про намір залучити ще більше уваги і до інших гуманітарних питань, одне з яких стосується долі численних в'язнів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Папа Римський Франциск під час традиційного різдвяного звернення "Urbi et Orbi" ("До міста і світу") згадав Україну.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Папа Римський Франциск
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Рассея он не упомянул потому,что страну созданную дьяволом,вслух Папа произносить не хочет.
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