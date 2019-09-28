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28 вересня • оновлено в 18:42
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"Тривожна новина": Порошенко прокоментував відставку Волкера

12.1т Читати матеріал російською

П’ятий президент України Петро Порошенко назвав "тривожною" новину про відставку Курта Волкера і подякував йому за "стратегічне бачення протидії російській агресії". Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Тривожна новина з Вашингтона – у відставку подав Курт Волкер, спеціальний представник США по Україні. Його внесок у зміцнення нашого стратегічного партнерства зі США важко переоцінити. Як важко переоцінити і його твердість та стратегічне бачення протидії російській агресії. З Куртом нам всім в Україні почувалося впевненіше – і за мирне врегулювання, і за прогрес на шляху реформ, і за роль США", - зазначив Порошенко.

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Він також подякував Волкеру за роки ефективної співпраці з Україною та зазначив: перевершити це наступному спецпредставнику США буде непросто.

"Ти встановив високий стандарт довіри і ефективної взаємодії з українською владою, який не просто буде перевершити будь-якому наступнику. Щиро тобі вдячний, Курте, за роки плідної взаємодії та віру в Україну!", - додав Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: Курт Волкер подав у відставку через скандал, що вибухнув після опублікування стенограми розмови президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. За даними CNN, він допомагав організувати зустріч адвоката Трампа Рудольфа Джуліані та помічника Зеленського Андрія Єрмака. Через це у зв’язку з розслідуванням імпічмента президента США Трампа Волкер має бути допитаний Палатою представників наступного тижня.

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Теми
Імпічмент Трампа Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп Петро Порошенко Курт Волкер
Тег
Держдеп США
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Пете только в радость, теперь Волкера можно снять с довольствия. А то он регулярно каждый месяц к Пете наведывался за зарплатой.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
вечный покой Курт,...нам тебя будет сыльно не хватать.. х.й с тобой!
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Петренко Иван
Петренко Иван
Теперь Петю посодят.А не нужно было воровать,тогда бы итставка Волкера не была тревожным сигналом.
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