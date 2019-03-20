"Трішечки кинули": Путіна упіймали на публічному визнанні злиднів Криму

Президент Росії Володимир Путін публічно визнав, що доходи жителів тимчасово окупованого Криму непорівнянні з їх витратами.

На цей нюанс в його виступі, присвяченому п'ятиріччю анексії, звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

"Ціни. Дійсно, тут вилка така: доходи у громадян, які проживають в Криму, не найвищі, а ціни досить пристойні. Це конкретне серйозне питання соціально-економічного становища людей, які тут живуть", — сказав глава держави-агресора.

Журналіст, в свою чергу, витлумачив ці слова, як визнання порожніх обіцянок окупантів, які вони давали на початку окупації українського півострова.

"Це що ж виходить?! Що на російські пенсії, які в абсолютних цифрах більші ніж українські, можна купити стільки ж або менше? Це що ж виходить?! Що трішечки кинули кримців, обіцяючи манну небесну?" — із сарказмом звернувся він до глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Цимбалюк розповів, що росіяни, які вдають із себе корінних кримців і переїхали на український півострів після окупації, стали масово скаржитися на дорожнечу життя там.

Журналіст попередив, що якщо Крим вирішить самостійно провести повторний референдум для повернення до складу України, його жителів чекатимуть облави російських силовиків.

Разом з тим, він не виключив, що Росія може стати жертвою своїх же махінацій і втратити окупований Крим після того, як війська НАТО проведуть на ньому новий референдум про повернення до складу України.

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