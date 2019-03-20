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"Трішечки кинули": Путіна упіймали на публічному визнанні злиднів Криму

1.1тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін публічно визнав, що доходи жителів тимчасово окупованого Криму непорівнянні з їх витратами.

На цей нюанс в його виступі, присвяченому п'ятиріччю анексії, звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

Володимир Путін

"Ціни. Дійсно, тут вилка така: доходи у громадян, які проживають в Криму, не найвищі, а ціни досить пристойні. Це конкретне серйозне питання соціально-економічного становища людей, які тут живуть", — сказав глава держави-агресора.

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Журналіст, в свою чергу, витлумачив ці слова, як визнання порожніх обіцянок окупантів, які вони давали на початку окупації українського півострова.

"Це що ж виходить?! Що на російські пенсії, які в абсолютних цифрах більші ніж українські, можна купити стільки ж або менше? Це що ж виходить?! Що трішечки кинули кримців, обіцяючи манну небесну?" — із сарказмом звернувся він до глядачів.

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Тема
анексія Криму
Особи
Володимир ПутінРоман Цимбалюк
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
"Журналист, в свою очередь, истолковал ........." - как ему взбрендило )))
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Цимбалюк врет как всегда. Покупательная способность жителей Крыма и Севастополя увеличилась на 36% в сравнении с 2013 (именно благополучным украинским 2013) годом . Просто по нынешним российским меркам Крым пока числится в очень небогатых регионах. Средняя зарплата 29 тыс.р (Севастополь -31), в то время как по РФ в целом средняя 43,5 а медианная примерно 35.
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