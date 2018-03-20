"Тримається на волі Путіна": російський журналіст виступив з зухвалою промовою про Україну

Російський політолог, декан Вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков заявив, що українська державність залежить тільки від волі президентів США і Росії, і в разі рішення одного з них президент Петро Порошенко може бути повалений (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більш того, він дозволив собі відпустити недоречний жарт про розв'язування війни країною-агресором на Донбасі. Обидві цинічні фрази були озвучені Третьяковим в ході його виступу в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"Порошенко, політична влада якого тримається на двох волосках, - волі президента США і волі президента Росії - ось один з цих волосків буде перерізаний, і він впаде", - висловився Третьяков.

Що стосується його сарказму щодо збройного конфлікту на Сході України, то він застосував його, обговорюючи негативну реакцію західних експертів на підсумки виборів в Росії.

"Мене засмучує те, що західні експерти або ті, кого представляють нам як західних експертів з Росії, або ті, хто себе вважають такими, вибачте, будь ласка, несуть таку ж ахінею, як і так звані українські політологи, що стояли тут неодноразово. Але їм сам Бог велів, ми на них начебто напали", - уїдливо зауважив Третьяков.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Третьяков заявив, що програш Ксенії Собчак на виборах президента РФ пов'язаний з її "бандерівською" риторикою і тим, що вона зреклася свого "політичного батька" - Володимира Путіна.