Три країни підняли в повітря винищувачі через Росію: з'явилося відео

У понеділок, 15 липня, винищувачі ВПС Фінляндії, Данії і Швеції підняли в небо для ідентифікації трьох військових літаків Росії над Балтикою.

В операції супроводу повітряних суден ВВС РФ взяли участь, зокрема, винищувачі F/A-18 Hornet, повідомляється на сторінці ВВС Фінляндії у Twitter (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Вказується, що російські Ту-160, А-50 і Су-35 пролетіли в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою та північною частиною Балтійського моря. Повітряний простір Фінляндії при цьому порушено не було.

У Міністерстві оборони Росії дії військових літаків назвали плановим польотом. Відомо, що його тривалість склала більше 7 годин.

Російські літаки, як додали у відомстві, на різних ділянках супроводжували F-16 ВПС Данії, F-18 ВПС Фінляндії, JAS-39 Gripen ВВС Швеції.

Крім того, відомство показало кадри зустрічі ракетоносців і винищувачів, зняті камерою в кабіні пілота.

Відзначимо, що Ту-160 – це надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець із крилом змінної стріловидності. Він є найважчим бойовим літаком у світі, а також найбільш швидким бомбардувальником на озброєнні Росії.

А-50 – це російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління, який був створений на базі військово-транспортного літака Іл-76. Су-35 – це російський багатоцільовий надманеврений винищувач.

Finnish Air Force F / A-18s on #QRA were scrambled on 15 July to identify Russian Tu-160, A-50 and Su-35 aircraft in international airspace above the Gulf of Finland and the northern part of the Baltic Sea . The airspace of Finland was not violated. #FINAF #readiness pic.twitter.com/uCt3GNO8YO