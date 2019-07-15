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Три країни підняли в повітря винищувачі через Росію: з'явилося відео

8.4т Читати матеріал російською

У понеділок, 15 липня, винищувачі ВПС Фінляндії, Данії і Швеції підняли в небо для ідентифікації трьох військових літаків Росії над Балтикою.

В операції супроводу повітряних суден ВВС РФ взяли участь, зокрема, винищувачі F/A-18 Hornet, повідомляється на сторінці ВВС Фінляндії у Twitter (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Вказується, що російські Ту-160, А-50 і Су-35 пролетіли в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою та північною частиною Балтійського моря. Повітряний простір Фінляндії при цьому порушено не було.

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Три країни підняли в повітря винищувачі через Росію: з'явилося відео

Скрін відео Міноборони РФ

У Міністерстві оборони Росії дії військових літаків назвали плановим польотом. Відомо, що його тривалість склала більше 7 годин.

Російські літаки, як додали у відомстві, на різних ділянках супроводжували F-16 ВПС Данії, F-18 ВПС Фінляндії, JAS-39 Gripen ВВС Швеції.

Три країни підняли в повітря винищувачі через Росію: з'явилося відео

twitter.com/FinnishAirForce

Три країни підняли в повітря винищувачі через Росію: з'явилося відео

twitter.com/FinnishAirForce

Крім того, відомство показало кадри зустрічі ракетоносців і винищувачів, зняті камерою в кабіні пілота.

Три країни підняли в повітря винищувачі через Росію: з'явилося відео

twitter.com/FinnishAirForce

Відзначимо, що Ту-160 – це надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець із крилом змінної стріловидності. Він є найважчим бойовим літаком у світі, а також найбільш швидким бомбардувальником на озброєнні Росії.

А-50 – це російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління, який був створений на базі військово-транспортного літака Іл-76. Су-35 – це російський багатоцільовий надманеврений винищувач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня російська авіація відзвітувала, що її винищувач Су-27 "піднімався для перехоплення двох літаків ВПС США і Швеції біля російського кордону".

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Місце
Фінляндія
Теги
Росія літак видео
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Федоров Федор
Федоров Федор
Странный заголовок)Обычно он звучит так "Истребители НАТО сцепились с самолётами Путина".
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Долин Владимир
Долин Владимир
Федоров Федор, не ну всё равно есть чуть чуть:"...из-за России..."
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Федоров Федор, "перехватили нагло пролетающих...")))
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