Три колишні президенти США готові публічно вакцинуватися від COVID-19

Колишній президенти США Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон висловили готовність зробити щеплення від коронавірусу публічно.

Таким чином вони мають намір підвищити суспільну довіру до вакцини, пише CNN.

Водночас всі колишні глави держави кажуть, що вони мають бути впевненими у її безпеці.

Прессекретар Буша-молодшого Фредді Форд зазначив, що 43-й президент з радістю займе свою чергу на отримання ліків, проте це відбудеться після того, як буде визначено, що вакцини безпечні.

Клінтон згоден вакцинуватися публічно, щоб спонукати до цього всіх американців.

"Президент Клінтон обов'язково вакцинується, як тільки це стане для нього доступним виходячи з пріоритетів, визначених медиками", – зазначив прессекретар 42-го президента США Анхель Урена.

Також Обама має намір показати процес по телебаченню або в запису.

"Якщо (головний інфекціоніст США) Ентоні Фаучи скаже мені, що вакцина безпечна і можна зробити щеплення від COVID-19, я зроблю це", – пояснив 44-й президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не може бути щеплений російською вакциною проти COVID-19, оскільки препарат ще не сертифікований, а глава держави не може бути добровольцем на випробуваннях.