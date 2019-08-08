"Третя революція": російський політолог дав прогноз по Киргизстану

У Киргизстані через кланову боротьбу можлива дестабілізація ситуації в країні аж до чергової революції.

Про це заявив російський політолог, фахівець з країн СНД Аркадій Дубнов, повідомляє киргизьке видання Kaktus.media. "Існує така загроза (дестабілізації – ред), тому що ті, хто вважає Атамбаєва ватажком інтересів північних киргизьких кланів, можуть вважати себе ображеними. Нинішня влада, очолювана президентом Сооронбай Жеенбековим, представляє інтереси південного клану. Сам він виходець з жителів півдня. Хоч це і умовне визначення", - сказав Дубнов.

За його словами, ймовірне загострення і відповідальність за це лежить на обох президентах - чинному і минулому. "Події, як вони виглядають сьогодні - це свідчення безвідповідальності обох лідерів, невміння киргизьких еліт або людей, які вважають себе політичними лідерами, домовлятися один з одним. Особисті амбіції і зведення рахунків вони ставлять набагато вище інтересів нації", - підкреслив Дубнов.

Політолог розповів, що Атамбаєв за шість років свого президентства встиг посваритися або викликати гнів на себе з боку соратників по останный революції 2010 року.

"Один з них, найвідоміший – (Курманбек Бакієв – ред), сидить у в'язниці. Роза Отунбаєва була ображена Атамбаєвим, але залишається поки що в країні, тому що займає відому позицію. Але всі інші члени колишнього киргизького керівництва намагаються дистанціюватися від Атамбаєва, поведінка якого було не прогнозованою як політичного лідера, так і особистості", - вважає Дубнов.

Він зазначив, що нинішній президент Сооронбай Жеенбеков поки нічим особливим не запам'ятався, окрім того, що він став досить жорстко реагувати на людину, яка зробила його президентом.

Раніше український політолог Віталій Кулик в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив, що він схиляється до поступового "розхитування ситуації до дострокових виборів або чергової спроби революції". "Я трохи знаю Атамбаєва: здаватися і тікати він не буде. Сьогодні у нього є сила і він нею скористається. Крім того, його підтримають інші незадоволені засиллям південних кланів. До опозиції приєднаються і китайські контрабандисти, які хотіли б повернення "золотих часів" при Атамбаєві", – вважає Кулик.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Киргизстані (як і в багатьох інших середньоазіатських республіках) існує неформальний розподіл на клани – об'єднання в політичній еліті, які базуються на неформальних патріархально-сімейних (по кровній спорідненості або родовому походженню) або земляцьких зв'язках.

Клани ведуть боротьбу за державну владу. Трагічними прикладами зрощування кланів з державною службою в Киргизстані стали "Революція тюльпанів" в 2005 і "Квітнева революція" 2010 роках.

Колишній генеральний прокурор Азімбек Бекназаров в інтерв'ю ВВС підтвердив наявність клану як у минулого, так і у нинішнього президента Киргизстану: "Хто прийде до влади – клан. І сьогодні те ж саме, є клан і у Жеенбекова. Наші приходять у владу воліють працювати, обов'язково спираючись на свій клан як на команду, ніж працювати, спираючись на гілки державної влади ".

Сім'я президента Жеенбекова - шість братів і три сестри, входить в ряд авторитетних і впливових сил на півдні країни.

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