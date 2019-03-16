"Третьорядна вигадана держава": топ-пропагандистка Кремля відкрито образила Україну

Топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян заявила, що Україна є "третьорядною державою". І кримчани нібито це розуміли і завжди хотіли повернутися до складу РФ.

"На початку століття я багато їздила в Крим по роботі. Пам'ятаю цих людей, які ночами нишком перефарбовували дорожні знаки з української назад на російську – здивованих багаторічним приниженням від однієї думки, що ось вони були все життя гордою частиною великої країни, прикрасою найблискучіших сторінок її славної історії, а тепер стали частиною придуманої третьорядної держави, яка взагалі незрозуміло, куди прямує, і їх за собою примусово тягне", – написала вона в своєму Telegram.

За її переконанням, за п'ять років все змінилося. Симоньян запевнила, що санкції та ізоляція – це побічні ефекти.

Маргарита Симоньян Скріншот з відео

"Уся ця дріб'язкова метушня дуже скоро забудеться. Крим – залишиться. Минуло п'ять років. У нас санкції, контрсанкціі, сильно впав рубль і якась кривенька ізоляція, що викликає більше здивування – " навіть повісити, як слід, не вміють". Ми звикли. А Крим – залишився", – заявила пропагандистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Російській Федерації запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся