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"Третьорядна вигадана держава": топ-пропагандистка Кремля відкрито образила Україну

2.4тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян заявила, що Україна є "третьорядною державою". І кримчани нібито це розуміли і завжди хотіли повернутися до складу РФ.

"На початку століття я багато їздила в Крим по роботі. Пам'ятаю цих людей, які ночами нишком перефарбовували дорожні знаки з української назад на російську – здивованих багаторічним приниженням від однієї думки, що ось вони були все життя гордою частиною великої країни, прикрасою найблискучіших сторінок її славної історії, а тепер стали частиною придуманої третьорядної держави, яка взагалі незрозуміло, куди прямує, і їх за собою примусово тягне", – написала вона в своєму Telegram.

За її переконанням, за п'ять років все змінилося. Симоньян запевнила, що санкції та ізоляція – це побічні ефекти.

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Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

Скріншот з відео

"Уся ця дріб'язкова метушня дуже скоро забудеться. Крим – залишиться. Минуло п'ять років. У нас санкції, контрсанкціі, сильно впав рубль і якась кривенька ізоляція, що викликає більше здивування – " навіть повісити, як слід, не вміють". Ми звикли. А Крим – залишився", – заявила пропагандистка.

"Третьорядна вигадана держава": топ-пропагандистка Кремля відкрито образила Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Російській Федерації запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України.

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Тема
анексія Криму
Особа
Маргарита Сімон'ян
Місце
Росія
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Крымчане выиграли? Были гражданами третьестепенного государства, а стали пленниками страны-паразита из задворков цивилизации!
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4
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Крымчане единственные кто выиграл от майдана)))) слава украине
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1
5
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Sam Vik, Ага, и сотни тысяч на границе, прорываются в украину)
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2
1
Sam Vik
Sam Vik
Захаров Дмитрий, выиграли что - очередь за украинскими биометрическими паспортами?
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7
0

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