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4 вересня • оновлено в 01:25
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"Треба допомогти Україні!" У Європі розкрили підлий план Путіна

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Російська влада за всяку ціну намагається не допустити, щоб Україна стала успішною державою.

Про це депутат Європейського парламенту Андрюс Кубілюс заявив під час доповіді "Витоки від Суркова – внутрішня кухня гібридної війни Росії проти України", передає "Укрінформ".

За його словами, Путін інвестує в те, щоб перешкодити Україні вступити в Європейський Союз.

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"І це ставить питання вже перед нами, як допомогти Україні стати успішною? Єдиний інструмент, який Захід мав після "холодної війни" і має зараз, – це інтеграція. Тож, коли президент Макрон говорить, що Росія є європейською країною, - я погоджуюсь з цим. Але вона може дійсно бути європейською країною, коли Україна стане успішною. Адже це буде приклад для російського народу", – заявив Кубілюс.

Андрюс Кубілюс

Андрюс Кубілюс

ukrinform

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Європейської ради Дональд Туск висловив підтримку Україні, розкритикувавши ідею повернення РФ у Велику вісімку.

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Володимир Путін
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