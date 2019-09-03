"Треба допомогти Україні!" У Європі розкрили підлий план Путіна

Російська влада за всяку ціну намагається не допустити, щоб Україна стала успішною державою.

Про це депутат Європейського парламенту Андрюс Кубілюс заявив під час доповіді "Витоки від Суркова – внутрішня кухня гібридної війни Росії проти України", передає "Укрінформ".

За його словами, Путін інвестує в те, щоб перешкодити Україні вступити в Європейський Союз.

"І це ставить питання вже перед нами, як допомогти Україні стати успішною? Єдиний інструмент, який Захід мав після "холодної війни" і має зараз, – це інтеграція. Тож, коли президент Макрон говорить, що Росія є європейською країною, - я погоджуюсь з цим. Але вона може дійсно бути європейською країною, коли Україна стане успішною. Адже це буде приклад для російського народу", – заявив Кубілюс.

Андрюс Кубілюс ukrinform

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Європейської ради Дональд Туск висловив підтримку Україні, розкритикувавши ідею повернення РФ у Велику вісімку.

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