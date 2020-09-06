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Трансгендерний чоловік із COVID-19 уперше народив дитину природним шляхом

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
9,1 т.
Трансгендер із COVID-19 увійшов в історію

Трансгендер із COVID-19 увійшов в історію. pixabay.com

Трансгендерний чоловік із Квінсленда (Австралія) став першим трансгендером із коронавірусом (COVID-19) за межами Китаю, який народив дитину.

Як повідомляє Daily Mail, він також став першим у світі, хто зробив це природним шляхом.

43-річний Маїке ван Ейк був на дев'ятому місяці вагітності, коли його партнерка Голлі Цвальф повернулася з Великобританії з коронавірусом. Усій родині поставили діагноз COVID-19 і розлучили під час карантину в лікарні.

Ситуація ускладнювалася тим фактом, що у ван Ейка був муковісцидоз. Тому до справи залучилася група медичних експертів.

У березні у нього пройшли успішні природні пологи без кесаревого розтину.

Згодом медбригада повідомила парі, що вони ввійшли в історію, ставши першими батьками з коронавірусом, які народили за межами Китаю.

Ван Ейк був змушений припинити прийом гормонів під час вагітності та годування груддю дитини, перебуваючи на карантині далеко від своєї партнерки протягом місяця.

У сім'ю вже входять двоє дітей від попередніх стосунків і донорів сперми.

Ван Ейк на останніх місяцях вагітності

Ван Ейк на останніх місяцях вагітності Facebook Маїке ван Ейка

Ван Ейк із партнеркою

Ван Ейк із партнеркою Facebook Маїке ван Ейка

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський співак-трансгендер Оскар захворів на коронавірус.

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