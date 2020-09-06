Трансгендерний чоловік із COVID-19 уперше народив дитину природним шляхом

Трансгендерний чоловік із Квінсленда (Австралія) став першим трансгендером із коронавірусом (COVID-19) за межами Китаю, який народив дитину.

Як повідомляє Daily Mail, він також став першим у світі, хто зробив це природним шляхом.

43-річний Маїке ван Ейк був на дев'ятому місяці вагітності, коли його партнерка Голлі Цвальф повернулася з Великобританії з коронавірусом. Усій родині поставили діагноз COVID-19 і розлучили під час карантину в лікарні.

Ситуація ускладнювалася тим фактом, що у ван Ейка був муковісцидоз. Тому до справи залучилася група медичних експертів.

У березні у нього пройшли успішні природні пологи без кесаревого розтину.

Згодом медбригада повідомила парі, що вони ввійшли в історію, ставши першими батьками з коронавірусом, які народили за межами Китаю.

Ван Ейк був змушений припинити прийом гормонів під час вагітності та годування груддю дитини, перебуваючи на карантині далеко від своєї партнерки протягом місяця.

У сім'ю вже входять двоє дітей від попередніх стосунків і донорів сперми.

Ван Ейк на останніх місяцях вагітності Facebook Маїке ван Ейка

Ван Ейк із партнеркою Facebook Маїке ван Ейка

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський співак-трансгендер Оскар захворів на коронавірус.

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