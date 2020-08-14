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Трампа назвали великим миротворцем і передбачили йому Нобелівську премію

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
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Трампу передбачили Нобелівську премію

Трампу передбачили Нобелівську премію миру.

Президент США Дональд Трамп міг би стати головним претендентом на Нобелівську премію миру за свої заслуги у сфері миротворчості.

Зокрема за те, що за його посередництва було досягнуто домовленості про повноцінну нормалізацію відносин між Ізраїлем і ОАЕ. Про це заявив помічник американського лідера з національної безпеки Роберт О'Браєн під час брифінгу в Білому домі, передає New York Post.

"Якщо оглянутися й подивитися, що цей президент зробив у питанні миру, то я не був би здивований, що пройде якийсь час, враховуючи нинішню ситуацію, і його в результаті буде висунуто на Нобелівську премію", – заявив він.

Зазначимо, що це був перший із 1994 року випадок нормалізації відносин між Ізраїлем і арабською країною.

"Величезний прорив сьогодні! Історична мирна угода між двома нашими великими друзями, Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами!" – прокоментував подію Трамп у своєму Twitter.

Тоді як О'Браєн нагадав і інші миротворчі досягнення американського лідера. Він зазначив, що Трамп також уклав "історичну угоду щодо Афганістану, домігся перемир'я в Сирії після введення Туреччиною своїх військ на північ країни, і запобіг війні в КНДР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати досягли історичної мирної угоди, яка дозволить нормалізувати дипломатичні відносини між країнами.

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СШАНобелівська преміяДональд Трамп
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