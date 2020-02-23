Трамп зважився на історичну угоду з терористами заради завершення війни

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що особисто підпише мирну угоду з рухом "Талібан".

Про це повідомляє Agence France-Presse (AFP). Згідно з даними джерел видання, угоди про перемир'я вже досягли, незабаром вона набуде чинності. Раніше держсекретар США Майк Помпео анонсував, що імовірно підписання угоди може відбутися 29 лютого.

За його словами, США і "Талібан" залучені в широкомасштабні переговори щодо сприяння політичному врегулюванню, яке поклало б край війні в Афганістані, скорочення присутності США і сил союзників в країні, і забезпечення того, щоб щожне терористичне угрупування більше не використало б землю Афганістану для загроз США і їх союзникам.

Дональд Трамп РИА Новости

"В останні тижні в рамках консультацій з урядом Національної єдності (Афганістану) американські переговорщики в Досі дійшли згоди з "Талібаном" про значне скорочення насильства в Афганістані на національному рівні. Після успішного виконання цієї угоди, очікується підписання домовленостей між США і "Талібаном". Ми готуємося до того, що підписання відбудеться 29 лютого, незабаром слідом за цим почнуться межафганські переговори", – зазначив він.

Нагадаємо, що 2019 року США і "Талібан" узгодили виведення військ з Афганістану. Термін виконання домовленості становить 18 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США значно скорочують контингент в Афганістані - з 14 до 8 тисяч військовослужбовців. На такі заходи Вашингтон пішов в обмін на відмову талібів надавати притулок учасникам міжнародних терористичних організацій.

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