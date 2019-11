"Мій обов'язок!" Трамп зробив гучну заяву про відставку генпрокурора України

Президент США Дональд Трамп заявив, що розібратися з впливом американського ексвіце-президента Джо Байдена на відставку генпрокурора України Віктора Шокіна в 2016 році – його обов'язок.

Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter у вівторок, 12 листопада. Трамп також висловився про скандал навколо його можливого відсторонення від посади.

Він задався питанням, чому в справі про імпічмент медіа роблять акцент на свідках "другої або третьої руки", коли досить прочитати стенограму розмови з президентом Володимиром Зеленським.

"Він та інші також заявили, що на нього не чинився "жодний тиск" для розслідування проти Джо Байдена.

Хоча як президент я повинен розібратися з корупцією і діями Байдена, пов'язаними зі звільненням прокурора, і з тим, що його син отримував мільйони доларів від української енергетичної компанії і ще мільйони виводить із Китаю", – написав Трамп.

Why is such a focus put on 2nd and 3rd hand witnesses, many of whom are Never Trumpers, or whose lawyers are Never Trumpers, when all you have to do is read the phone call (transcript) with the Ukrainian President and see first hand? He and others also stated that there was .....