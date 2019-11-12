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12 листопада • оновлено в 19:14
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"Мій обов'язок!" Трамп зробив гучну заяву про відставку генпрокурора України

1.8т
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Президент США Дональд Трамп заявив, що розібратися з впливом американського ексвіце-президента Джо Байдена на відставку генпрокурора України Віктора Шокіна в 2016 році – його обов'язок.

Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter у вівторок, 12 листопада. Трамп також висловився про скандал навколо його можливого відсторонення від посади.

Він задався питанням, чому в справі про імпічмент медіа роблять акцент на свідках "другої або третьої руки", коли досить прочитати стенограму розмови з президентом Володимиром Зеленським.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Колаж

"Він та інші також заявили, що на нього не чинився "жодний тиск" для розслідування проти Джо Байдена.

Хоча як президент я повинен розібратися з корупцією і діями Байдена, пов'язаними зі звільненням прокурора, і з тим, що його син отримував мільйони доларів від української енергетичної компанії і ще мільйони виводить із Китаю", – написав Трамп.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі заявили, що ексгенпрокурори України Віктор Шокін та Юрій Луценко допомогли команді Дональда Трампа в інформаційній кампанії проти Джо Байдена. Політики нібито надали адвокату Трампа Рудольфу Джуліані "компромат" на його конкурента на президентських виборах 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.

  • В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена".

  • Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Віктор Шокін Джо Байден
Місце
США
Тег
політика
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