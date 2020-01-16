"Трамп збрехав!" Ключовий фігурант "українського скандалу" у США зробив гучне зізнання

Американський бізнесмен українського походження, пов'язаний з адвокатом лідера США Рудольфом Джуліані, Лев Парнас публічно звинуватив президента Дональда Трампа у брехні.

Як передає Bloomberg, за його словами, американський глава допустив обман тоді, коли стверджував, що був не в курсі поїздок Парнаса і Джуліані в Україні.

"Я б нічого не зробив без згоди Руді Джуліані або президента. Трамп точно знав, що відбувається", – заявив він в інтерв'ю Рейчел Медді з MSNBC 15 січня.

Дональд Трамп Business Wisdom Summit

Відзначається, що президент США почав заперечувати, що особисто знав Парнаса після того, як він і інший партнер Джуліані, Ігор Фруман, були звинувачені в порушеннях фінансування виборчої кампанії в жовтні 2019 року.

В інтерв'ю Парнас зізнався, що Джуліані доручив йому повідомити українським чиновникам, що вся допомога США Україні буде припинена, якщо Київ не оголосить про розслідування проти компанії сина Джо Байдена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив нову порцію свідчень у справі про імпічмент Дональда Трампа, отриманих від Лева Парнаса.

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