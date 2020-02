Президент США Дональд Трамп назвав дезінформацією заяви про те, що Росія втручається в майбутні американські вибори.

У себе в Twitter він звинуватив демократів у поширенні брехні проти нього.

"Ще одна кампанія з дезінформації запущена демократами в Конгресі, які говорять, що Росія вважає мене кращим, ніж будь-хто з кандидатів від демократів, які нічого не роблять, та два тижні вже не можуть порахувати голоси в Айові", – зазначив Трамп.

