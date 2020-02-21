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21 лютого • оновлено в 19:23
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Трамп заявив про нову дезінформацію проти нього

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Президент США Дональд Трамп назвав дезінформацією заяви про те, що Росія втручається в майбутні американські вибори.

У себе в Twitter він звинуватив демократів у поширенні брехні проти нього.

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін

РІА Новини

"Ще одна кампанія з дезінформації запущена демократами в Конгресі, які говорять, що Росія вважає мене кращим, ніж будь-хто з кандидатів від демократів, які нічого не роблять, та два тижні вже не можуть порахувати голоси в Айові", – зазначив Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія втручається у вибори президента США 2020 року і підтримує переобрання чинного президента США Дональда Трампа. З такою заявою виступили п'ять представників американської розвідки під час брифінгу в Комітеті Палати представників з питань судочинства в США.

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Тема
Вибори в США
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А что скажет украинская разведка?
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
боится.
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